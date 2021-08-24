الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بيلاروسيا تسجل 860 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بيلاروسيا
بيلاروسيا

أعلنت وزارة الصحة البيلاروسية اليوم الثلاثاء، عن سجيل 860 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتشير البيانات إلى أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع عدد الإصابات المسجلة في بيلاروسيا منذ تفشي الفيروس إلى 471 ألفا و495 إصابة مؤكدة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية في نسختها باللغة الإنجليزية.

وتعافى من الفيروس خلال 24 ساعة 727 شخصا ليرتفع عدد المتعافين إلى 465 ألفا و27 شخصا، فيما بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 3 آلاف و701 حالة وفاة.

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