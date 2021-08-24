الإمارات تقدم أكثر من 63 ألف جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

قدمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي، اليوم الثلاثاء، 63 ألفًا و890 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 17 مليونًا و792 ألفًا و856 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 179.90 جرعة لكل 100 شخص.



وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن ذلك يأتي تماشيًا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح (كوفيد-19) وسعيًا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.