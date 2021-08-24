الثلاثاء 24 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حبس عاطلين لاتهامهما بترويج المخدرات بالغربية

حبس
حبس

قررت نيابة مركز المحلة الكبرى، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بترويج المواد المخدرة وضبط بحوزتهم 119 تذكرة هيروين وفردين خرطوش، بقرية محلة أبو على.

وتعود الأحداث، عندما تمكنت وحدة مباحث مركز المحلة الكبرى، من ضبط عاطلين تخصصا في الاتجار بالمخدرات بقرية أبو على دائرة مركز المحلة، وبحوزتهم 119 تذكرة هيروين وعدد 2 فرد خرطوش وعدد 3 طلقات من ذات العيار.

تلقى اللواء هانى عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم مركز المحلة، بورود بلاغات من الأهالى بقيام عاطلين بتوزيع المواد المخدرة على المتعاطين بمنطقة كوبرى الهاويس بقرية محلة ابوعلى.

وعلى الفور كلف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، ضباط مباحث مركز المحلة بسرعة القبض على المتهمين وتحديد هويتهم.

تم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز المحلة والنقيب محمد لاشين معاون مباحث مركز المحلة والذي تمكن من القبض على المتهمين، وهم "ح ز » عاطل ومقيم الرجبى ،و"" م ال" مقيم الراهبين مركز المحلة وبحوزتهم 119 تذكرة هيروين و 2 فرد خرطوش وعدد 3 طلقات من ذات العيار .

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتحريز المضبوطات وعرضهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

حبس عاطلين الامم المتحدة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بترويج المواد المخدرة بعد ضبطهم بحوزتهم الدورى المصرى تذكرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

تاريخ يعتدى على تاريخ

الأكثر قراءة

«الوزير جابلي حقي».. طالب «صفر العربي» يشكر طارق شوقي

«الجامعات تستوعب الجميع».. وزير التعليم العالى يزف بشرى لطلاب الثانوية العامة

اقرأ الجديد عن موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية والطيران السعودي الدولي 2021

«ربع مليون» زيادة في 50 يوما.. «الإحصاء» يكشف معدل نمو سكان مصر

أشرف زكى يهدد أحمد سعد وسمية الخشاب بالشطب من نقابة الممثلين

اتحاد الكرة يدرس تقليل عدد أندية الدوري الممتاز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ثروت الخرباوي

سلامٌ للعذراء رغم أنف الإخوان

د.أحمد الخميسى

حنا مينا.. الكفاح والفرح الإنسانى

ماجد حبته

اللاجئون درجات!

مؤمن المحمدي

سادة عقولنا عبيد مشاعرنا

القس. رفعت فكرى

التشجيع والإبداع

حسين دعسة

قمة الملك والرئيس بوتين في موسكو .. الرؤية والآفاق المنظورة

محمود خليل

«الجن» يأكل «أولاد حبيب»

ماجد حبته

محاولة جديدة لاغتيال قيس سعيد!

صور

صور.. استقبال المصريين العائدين من أفغانستان

حفل كارمن سليمان بمحكى القلعة

تشييع جنازة والدة أحمد حسن فى مسقط رأسه بالمنيا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تبدأ إعطاء جرعة ثالثة من لقاح «كورونا» لمن هم فوق 30 عامًا

حماس تقرر وقف إطلاق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات الغلاف

رئيس الوزراء الفلسطينى يدين قتل الاحتلال الإسرائيلى للطفل عماد حشاش