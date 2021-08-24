حبس عاطلين لاتهامهما بترويج المخدرات بالغربية

قررت نيابة مركز المحلة الكبرى، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بترويج المواد المخدرة وضبط بحوزتهم 119 تذكرة هيروين وفردين خرطوش، بقرية محلة أبو على.

وتعود الأحداث، عندما تمكنت وحدة مباحث مركز المحلة الكبرى، من ضبط عاطلين تخصصا في الاتجار بالمخدرات بقرية أبو على دائرة مركز المحلة، وبحوزتهم 119 تذكرة هيروين وعدد 2 فرد خرطوش وعدد 3 طلقات من ذات العيار.

تلقى اللواء هانى عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم مركز المحلة، بورود بلاغات من الأهالى بقيام عاطلين بتوزيع المواد المخدرة على المتعاطين بمنطقة كوبرى الهاويس بقرية محلة ابوعلى.

وعلى الفور كلف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، ضباط مباحث مركز المحلة بسرعة القبض على المتهمين وتحديد هويتهم.

تم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز المحلة والنقيب محمد لاشين معاون مباحث مركز المحلة والذي تمكن من القبض على المتهمين، وهم "ح ز » عاطل ومقيم الرجبى ،و"" م ال" مقيم الراهبين مركز المحلة وبحوزتهم 119 تذكرة هيروين و 2 فرد خرطوش وعدد 3 طلقات من ذات العيار .

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتحريز المضبوطات وعرضهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.