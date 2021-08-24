بروتوكول تعاون بين محافظة أسوان و«القومي للاتصالات» لتأهيل الشباب

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، توقيع بروتوكول بين محافظة أسوان والمعهد القومي للاتصالات.

ويهدف البرتوكول للتعاون في مجال إعداد المتخصصين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتنمية الكوادر الشابة فى مختلف علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومنها الألياف الضوئية، وتأهيل شباب الخريجين حديثى التخرج لسوق العمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال مبادرة شباب مصر الرقمية، وتأهيل المجندين من أبناء محافظة أسوان لسوق العمل فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة لمواكبة متطلبات التحول الرقمي، بالإضافة إلى تقديم دورات تدريبية مخصصة بخصم 50%.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور عمرو طلعت، إلى محافظة أسوان لافتتاح وتفقد عددًا من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد بالمحافظة.

وقع بروتوكول التعاون؛ الدكتورة غادة يحيى أبو زيد نائب محافظ أسوان، والدكتورة إيمان عاشور مدير المعهد القومي للاتصالات.

وشهد الاجتماع حوارًا مفتوحًا عقده الدكتور عمرو طلعت والمحافظ مع عدد من الشباب من أبناء المحافظة من خريجى بنك المهارات الذي ينفذه المعهد القومي للاتصالات بالتعاون مع شركات تكنولوجيا المعلومات.

كما بتكريم عدد من النماذج المتمييزة من خريجي برامج التدريب التى نفذتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها بمحافظة أسوان، ومن فريق العمل ممن كان لهم دور فى انجاح مشروعات التعاون بين الوزارة والمحافظة.

واستمع الوزير إلى عرض مقدم من أحد الطلاب بالمرحلة الثانوية العامة من خريجى أحد برامج التدريب التابعة للوزارة، والذي استعرض تأثير البرنامج في تنمية قدراته والحصول على فرصة عمل متميزة فى مجال العمل الحر.

وأثنى الوزير على هذه الجهود، موجهًا نحو توفير منحة للطالب ضمن برنامج مصر الرقمية، كما أصدر تعليماته نحو دراسة امكانية احتضان شركته ضمن برامج ريادة الأعمال المقدمة من مركز الابداع التكنولوجى وريادة الأعمال.

كما استمع الدكتور عمرو طلعت، إلى شرح تفصيلى مقدم من نموذج لرائدة أعمال التي حصلت على تدريب ضمن مبادرة قدوة – تك التى تهدف إلى دعم مهارات رائدات الأعمال من صاحبات الحرف اليدوية بمجال التسويق الرقمى والتجارة الإلكترونية، من خلال برامج تدريبية وتوعوية مباشرة وأونلاين؛ حيث استعرضت دور المبادرة فى تطوير مشروعها الريادى والتوسع فى أنشطة أعمالها.

وقدم المهندس عادل حامد العضو المنتدب، والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات منح ثلاثة من نماذج الشباب الذين تم تكريمهم بانترنت أرضى مجانى مدى الحياة.

حضر الاجتماع؛ المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والدكتورة إيمان عاشور مدير المعهد القومى للاتصالات، والدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتور عبد المنعم الشرقاوي رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة.