الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مايا دين تفوز بمسابقة فوكال ستار في لوس أنجلوس

مايان
مايان

فازت الموهبة الشابة مايا دين بمسابقة فوكال ستار المرموقة، والتي أقيمت في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، والتي تعد أولى خطوات رحلتها في عالم النجومية بعمر 13 عاماً فقط، حيث حصدت الشابة الموهوبة التي ولدت وترعرعت في دبي جائزة عن فئة أفضل أداء لمرحلة ما قبل المراهقة 2021.

وأجرت مايا جلسات تدريبية مكثفة ومقابلات عديدة لمدة خمسة أيام استعداداً للعرض النهائي أمام مجموعة من أبرز شركات التسجيل الموسيقي،  ولم تكن هذه الرحلة الرائعة خالية من التحديات، فالأزمة الصحية العالمية تسببت في تأجيل البرنامج لمدة 18 شهراً، كما فقدت مايا صوتها قبل أسبوعين من انطلاق المسابقة. 

وعملت مايا لساعات طويلة حتى تتمكن من ضبط إيقاعاتها الصوتية وأدائها الموسيقي، لتكون النتائج مذهلةً للغاية، حيث حصدت جائزة عن فئتها وتمت دعوتها لتقديم عرض فني في حفل البث المباشر.

وأشرف جورج كاسيريس، المطوّر والرائد في مجال الأعمال والمؤلف والمنتج السينمائي الذي تتصدر أعماله قائمة المبيعات، على تنظيم برنامج فوكال ستار. 

تلقت مايا عدداً من العروض من وكلاء وشركات تسجيل ومخرجين يمثلون علامات كبرى مثل ديزني ونيكلوديون.

يشار إلى أن مايا ولدت ونشأت في دبي، في حب الموسيقى في سن الرابعة، وبالتحديد عندما تعرفت على آلة الكمان خلال دروس الموسيقى المدرسية في أستراليا. 

استمرت مايا بالعزف على الكمان حتى انتقلت إلى دبي في عام 2014. 

وعندها بدأت بالبحث عن تجارب جديدة، وكانت المحاولة مع فنون الأداء والرقص التي ولدّت في داخلها مشاعر حب لخشبة المسرح على الفور. 

ولم تتوقف مايا عن السعي وراء حلمها لتحصد جائزة قيّمة في مسابقة فوكال ستار في لوس أنجلوس، وهذا ما أتاح لها فرصاً عالميةً لتواكب أحلامها الكبيرة وموهبتها الفريدة.

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