«الخواجة عبد القادر» الأبرز...شخصيات صوفية في أعمال عبد الرحيم كمال

الشيخ سلام أحد شخصيات التى جسدها الممثل مدحت تيخة وصنعت نجوميته، إلا ان المسلسل من صنع الكاتب الصوفي عبد الرحيم كمال، ورغم تأكيده المستمر على أنه لا يقوم باقحام الصوفية في المسلسلات التى يقدمها، إلا أن أعماله لا تكاد تخلو من الشخصيات الصوفية التى تعطي طابع خاص للعمل، في هذا التقرير ترصد “الدستور” أهم الشخصيات الصوفية في أعمال عبد الرحيم كمال.

الرحايا

في مسلسل "الرحايا" للنجم نور الشريف يرسم عبد الرحيم كمال شخصية الاب الذي يفضل ابناً واحداً على باقي أبنائه لحبه، ليتفق ثلاثة من الابناء على منع الابن المدلل من الالتحاق بالجامعة الامريكية لينتهي به الامر مقتول غرقاً، ويعاني الاب طوال المسلسل لمعرفة سر مقتل ولده، ليصطدم بقسوة أبنائه، إلا ان ابناً واحد لم يكن مثل اخوانه ولم يشاركهم في قتل الاخ الاصغر وهو كامل، الشاب المتصوف البار بوالده والذي يقضي الكثير من وقته في حضور حلقات الذكر أو الصلاة والذكر في الاراضي الخلاء.

من الشخصيات الصوفية التى ضمها مسلسل الرحايا أيضا شخصية المجذوب، وهو شخص متسول يأتي يطلب الطعام والشراب والمال ويخبر بطل المسلسل بما يخفى عنه، وحين يصاب البطل بعيار ناري يظهر له المجذوب في الحلم أثناء عملية استخراج الرصاصة ليخرجها من صدر البطل قبل أن تقتله.

شيخ العرب همام

في مسلسل شيخ العرب همام تظهر شخصية الشيخ سلام وهو شقيق البطل المصاب بتأخر عقلي لكنه يظهر الاقرب إلى الله، وصاحب القرارات الصائبة بناء على معرفة القلب التى يمتلكها، وصاحب الدعوة المستجابة، كما أنه يرفض ايذاء أي شخص يحاول ايذائه، كما يزهد في الحياة حتى أنه يموت في ليلة زفافه الذي رفضه لانه سيأخذه من حبيبه وهو الله، ليظهر في باقي المسلسل كطيف في الحلم لشقيقه ليخبره بما يخفى عنه.

القصبي في ونوس

أما مسلسل "ونوس" فياتي القصبي الشخص البسيط الذي يعيش بحي الحسين بين فقرائه ومجاذيبه كممثل للصوفية، ورغم أن القصبي استمع لوسوسة الشيطان "ونوس" وطرد "ياقوت" وهو الانسان الذي يرفض تسليم روحه للشيطان بعد اتفاقه معه، إلا أن الله يلهم "القصبي" على لسان أحد المجاذيب بأنه وقع ضحية الشيطان، ليقيم حلقة ذكر لانقاذ روح "ياقوت" الذي يموت قبل أن يسلم روحه للشيطان.

الخواجة عبد القادر

أما مسلسل الخواجة عبد القادر فهو مسلسل يوضح الصوفية كما يراها عبد الرحيم كمال وهي أن يعيش الناس بالحب، فتصبح الجملة المسيطرة على المسلسل "الناس موتى وأهل الحب أحياء"، ويروي قصة رجل انجليزي يرغب بالموت لكنه يلتقي بعامل سوداني صوفي يحمله معه إلى حلقات الذكر، ليدخل الاسلام ويتحول لشخصية صوفية مستجابة الدعاء ولها من الاخوال ما يثير العجب، ثم ينتقل إلى مصر ليتولي طفل يتيم في تعليمه، ويحب أخت العمدة ويتزوجها ويهرب بها عن طريق الذكر من حريق دبره أخوها، وقد صلاح كمال قبل ذلك بأن عبد القادر حقيقي، وأن والده التقى به.