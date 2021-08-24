الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوات الجوية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبًا بمشاركة طائرات متعددة المهام

التدريب المصري الفرنسي
التدريب المصري الفرنسي

نفذت عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية تدريبًا جويًا مشتركًا، بمشاركة عدد من الطائرات متعددة المهام طراز «ميراج 2000، الرافال، F - 16» المصرية.

التدريب المصري الفرنسي
 

وتضمن التدريب قيام الجانب المصرى والفرنسى بتنفيذ تمرين إعادة التزود بالوقود فى الجو، وذلك باشتراك طائرة التموين فى الجو الفرنسية طراز «MRTT».

التدريب المصري الفرنسي
 

تأتى تلك التدريبات فى إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية والتعرف على أحدث نظم وأساليب القتال بما يسهم فى صقل المهارات والخبرات القتالية والعملياتية.

التدريب المصري الفرنسي
 

التدريب المصري الفرنسي
التدريب المصري الفرنسي
التدريب المصري الفرنسي
التدريب المصري الفرنسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

تاريخ يعتدى على تاريخ

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