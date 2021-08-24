الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اتحاد العمال يطالب النقابات بالمشاركة في حملة التطعيم ضد كورونا

جبالي المراغي
جبالي المراغي

قرر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اتخاذ الإجراءات الفورية للمشاركة في الحملة القومية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ترتكز على حماية المواطنين باعتبارهم الركيزة الأساسية في التنمية والبناء.

وطلب جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، من كافة المنظمات النقابية العمالية بمحافظات مصر، بتنظيم حملات توعية للحد من انتشار المرض والاكتشاف المبكر له والمتابعة الدقيقة لتطبيق الإجراءات الصحية والوقائية اللازمة والتطعيمات.

وشدد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، باعتباره عضوا في اللجنة التنسيقية بالقطاع الوقائي بوزارة الصحة في رسالته، لجميع أعضاء المنظمات التابعة للنقابات العامة والاتحادات المحلية بالمحافظات على متابعة حالات تطعيم جميع المواطنين دون استثناء وسرعة موافاة الاتحاد العام بقوائم الذين شملهم التطعيم ضد العدوى وغيرهم.

ومن جانبه أشار حسن شحاتة الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن التنظيم النقابي الذي يضم نحو 3 ملايين عضو، عليه مسئولية وطنية في تنفيذ الحملة التي تقودها وزارة الصحة، وذلك من خلال المشاركة مع أجهزتها الطبية بالمدن والقرى، وأن العمال بحسهم الوطني قادرون على تحمل المسئولية الوطنية من أجل تنمية الوطن واقتصادياته، موضحا أن الاتحاد العام شكل غرفة عمليات من القيادات النقابية لمتابعة الحملة، وتلقي استمارات الذين لم يحصلوا على التطعيم، والمتضمنة الاسم والرقم القومي وجهة العمل والإقامة وإرسالها إلى وزارة الصحة أولا بأول.

وكانت وزارة الصحة، قامت بتوزيع منشور على هيئات وقطاعات الوزارة بضرورة التنبية على إلزام جميع العاملين بالحصول على لقاح كورونا بعد التسجيل على البوابة الإلكترونية لحجز اللقاح.

القطاع الطبي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر انتشار فيروس كورونا الرئيس عبد الفتاح السيسي المنظمات النقابية العمالية

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وائل لطفي

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