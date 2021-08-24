الثلاثاء 24 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فرنسا توصى بجرعة ثالثة من لقاح كورونا لمن تجاوز الـ65 عامًا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أوصت الهيئة العليا للصحة في فرنسا، اليوم الثلاثاء، بجرعة معززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما، وأيضا للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأشكال خطيرة.

واقترحت الهيئة- حسبما ذكر راديو (فرنسا الدولي) اليوم الثلاثاء- تبسيط عملية التطعيم للمعنيين، وذلك من خلال إعطاء لقاح ضد الإنفلونزا والتطعيم ضد (كوفيد-19) بشكل متزامن اعتبارا من نهاية شهر أكتوبر المقبل.

يذكر أنه منذ بداية الأزمة الصحية الناجمة عن ظهور فيروس كورونا المستجد في العالم، توفى 113 ألفا و480 شخصا في فرنسا، كما تلقى حتى الآن 47 مليونا و620 ألفا و552 شخصا جرعة واحدة على الأقل أي ٧٠٫٦% من إجمالي السكان، في حين قام 41 مليونا و637 ألفا و794 شخصا بحجز موعد للحصول على اللقاح أي ٦١٫٨% من إجمالي السكان.

وكانت البيانات لوزارة الصحة الفرنسية قد أظهرت أن إجمالي الإصابات في فرنسا بلغ ٦٫٧١ مليون شخص بينهم 113 ألفا و857 حالة وفاة.

باريس لقاح كورونا فرنسا

رئيس التحرير

وائل لطفي

تاريخ يعتدى على تاريخ

الأكثر قراءة

«الوزير جابلي حقي».. طالب «صفر العربي» يشكر طارق شوقي

«الجامعات تستوعب الجميع».. وزير التعليم العالى يزف بشرى لطلاب الثانوية العامة

«ربع مليون» زيادة في 50 يوما.. «الإحصاء» يكشف معدل نمو سكان مصر

أشرف زكى يهدد أحمد سعد وسمية الخشاب بالشطب من نقابة الممثلين

اتحاد الكرة يدرس تقليل عدد أندية الدوري الممتاز

وزير التعليم: آلاف الطلاب حصلوا على درجات كبيرة في الثانوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ثروت الخرباوي

سلامٌ للعذراء رغم أنف الإخوان

د.أحمد الخميسى

حنا مينا.. الكفاح والفرح الإنسانى

ماجد حبته

اللاجئون درجات!

مؤمن المحمدي

سادة عقولنا عبيد مشاعرنا

القس. رفعت فكرى

التشجيع والإبداع

حسين دعسة

قمة الملك والرئيس بوتين في موسكو .. الرؤية والآفاق المنظورة

محمود خليل

«الجن» يأكل «أولاد حبيب»

ماجد حبته

محاولة جديدة لاغتيال قيس سعيد!

صور

صور.. استقبال المصريين العائدين من أفغانستان

حفل كارمن سليمان بمحكى القلعة

تشييع جنازة والدة أحمد حسن فى مسقط رأسه بالمنيا

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الوزراء الإسرائيلي يتوجه إلى أمريكا في أول زيارة رسمية

إسرائيل تسجل أعلى حصيلة يومية من إصابات كورونا منذ يناير

مقتل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال خلال مواجهات في الضفة الغربية