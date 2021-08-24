فرنسا توصى بجرعة ثالثة من لقاح كورونا لمن تجاوز الـ65 عامًا

أوصت الهيئة العليا للصحة في فرنسا، اليوم الثلاثاء، بجرعة معززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما، وأيضا للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأشكال خطيرة.

واقترحت الهيئة- حسبما ذكر راديو (فرنسا الدولي) اليوم الثلاثاء- تبسيط عملية التطعيم للمعنيين، وذلك من خلال إعطاء لقاح ضد الإنفلونزا والتطعيم ضد (كوفيد-19) بشكل متزامن اعتبارا من نهاية شهر أكتوبر المقبل.

يذكر أنه منذ بداية الأزمة الصحية الناجمة عن ظهور فيروس كورونا المستجد في العالم، توفى 113 ألفا و480 شخصا في فرنسا، كما تلقى حتى الآن 47 مليونا و620 ألفا و552 شخصا جرعة واحدة على الأقل أي ٧٠٫٦% من إجمالي السكان، في حين قام 41 مليونا و637 ألفا و794 شخصا بحجز موعد للحصول على اللقاح أي ٦١٫٨% من إجمالي السكان.

وكانت البيانات لوزارة الصحة الفرنسية قد أظهرت أن إجمالي الإصابات في فرنسا بلغ ٦٫٧١ مليون شخص بينهم 113 ألفا و857 حالة وفاة.