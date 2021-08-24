تفاصيل شهادة مأمور قسم الأربعين في محاكمة محمد علي بـ «قضية الجوكر»

بدأت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة محمد علي و102 متهم في القضية رقم 653 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ التجمع الأول، والمقيدة برقم 195 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، و 1357 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا باسم "الجوكر".

واستمعت المحكمة لشهادة مأمور قسم الأربعين، الذي قال في البداية "كنا متواجدين لتأمين القسم، وحينها كان هناك مباراة كرة قدم بين الأهلي والزمالك في القاهرة وعلمنا بوجود تجمعات للاحتفال بالمباراة بميدان الأربعين في السويس والذي يبعد عن القسم حوالي 2 كيلو متر تحولت لتجمعات مواطنين يقومون بالهتافات".

وأضاف المأمور "حال علمي بوجود تجمعات في ميدان الأربعين تواجدنا في القسم لتأمين المنشأة تحسبًا لمحاولات اقتحامها، ولكني لم أنتقل إلى هذه التجمعات، ولم يكن لدي علم عنها قبل حدوثها".

وأضاف "لا أتذكر الفترة التي استمرت فيها التجمعات أو مدة تواجدي في قسم الشرطة ولم أغادر القسم لأنني غير مقيم في السويس، وكان مبيتي هذا اليوم في القسم".

وأكد مأمور قسم الأربعين "لم يشهد قسم الأربعين أي محاولات للاقتحام أو الاعتداء عليه من قبل المتجمعين في ميدان الأربعين".

وأشار الشاهد: "أن التعليمات كانت تأمين المنشآت وتعزيز الخدمات واليقظة التامة، وكانت التعليمات وفقا لتجمعات ميدان الأربعين تحسبا لمحاولات الهجوم أو الاعتداء على القسم، ولم أشاهد ما حدث في ميدان الأربعين أو أشارك في فضهم".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وبحضور محسن عبد الستار وكيل النيابة، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

كشف أمر الإحالة في القضية رقم 653 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ التجمع الأول، والمقيدة برقم 195 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، و1357 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا باسم "الجوكر" والمتهم فيها محمد علي "مقاول" هارب و102 متهم آخرين.

بأنهم في غضون شهر سبتمبر عام 2019 بدائرة قسم الأربعين محافظة السويس، من الأول وحتى العاشر دبروا تجمهرا من شأنه جعل السلم العام في خطر، والغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، بان حرض المتهمان الأول والثاني في مقاطع مصورة بثاها عبر موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية على المشاركة في تجمهر بميدان الأربعين بالسويس، لذات الأغراض، وتداولها المتهمون من الثالث وحتى العاشر عبر مجموعات الكترونية بموقع الفيسبوك وتطبيق الواتساب بذات الشبكة، محددين موعد ومكان التجمهر.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين روجوا بطريق مباشر لارتكاب جرائم إرهابية، بأن اذاع المتهمان الأول والثاني مقاطع مصورة عبر موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية، وتداولها المتهمون من الثالث حتى العاشر عبر مجموعات الكترونية بموقع الفيسبوك وتطبيق الواتساب بذات الشبكة، تتضمن تحريضا على المشاركة بتجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم بالبلاد، يتخللها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.



وااشار امر الاحالة ان المتهمين استخدموا موقعين على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، بان استخدم المتهمان الاول والثاني موقع اليوتيوب واستخدم المتهمون من الثالث وحتى العاشر مجموعات الكترونية بموقع الفيسبوك وتطبيق الواتساب بذات الشبكة، بغرض الترويج لأفكار مزعومة عن فساد مؤسسات الدولة، والدعوة من خلالها للمشاركة بتجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم، يتخللها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم باستعمال القوة والعنف، للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر.

كما اشار امر الاحالة ان المتهمين حرضوا على ارتكاب جرائم إرهابية، وكان ذلك تحريضا عاما علنيا بأن حرض المتهمان الاول والثاني في مقاطع مصورة بثاها عبر موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية وتداولها المتهمون من الثالث وحتى العاشر عبر مجموعات الكترونية بموقع الفيسبوك وتطبيق الواتساب على المشاركة بتجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم، يتخللها التأثير على على رجال السلطة العامة في أداء عملهم باستعمال القوة والعنف، للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر.

ايضا اشار امر الاحالة الي ان المتهمون من الثالث وحتى الأخير، اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، من شأنه جعل السلم العام في خطر، والغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص،

