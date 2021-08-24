الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة أسيوط تستعد لعقد اختبارات القدرات الإلكترونية للالتحاق بالجامعات الأهلية

اجتماع رئيس جامعة
اجتماع رئيس جامعة أسيوط

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن جاهزية الجامعة لعقد اختبارات القدرات الإلكترونية الموحدة للطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات الأهلية وذلك وفق قرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

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اجتماع  رئيس جامعة أسيوط

وبناءًا عليه تم تخصيص مركز لعقد اختبارات القدرات الإلكترونية بجامعة أسيوط وذلك تيسيرًا على الطلاب المتقدمين للدراسة بجامعات العلمين والملك سلمان والجلالة والمنصورة الجديدة.

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اجتماع  رئيس جامعة أسيوط

وكشف الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن ترأسه لاجتماع يضم الدكتور طارق كمال المشرف على شبكة المعلومات، والدكتور مؤمن طه المليجي رئيس قسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة ومدير مركز المعلومات، والدكتور إبراهيم العوضي عبد الحميد مدير مركز الاختبارات الالكترونية، الدكتور رضا محمد أبو الفتوح مدير إدارة الطب الوقائي والعلاجي بالإدارة الطبية، ورمضان توفيق مدير عام شئون الطلاب المركزية، ومحمود عبد الحافظ مدير إدارة القيد والتسجيل بشئون التعليم  والطلاب، ووائل فتحي مدير صالات الامتحانات، وناصر الدويني مدير الأمن الجامعي.

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اجتماع  رئيس جامعة أسيوط

وأوضح الدكتور شحاتة غريب أنه تم الإنتهاء من متابعة استعدادات الجامعة لاستقبال الطلاب الممتحنين غدًا وذلك وفق القواعد والضوابط التي حددتها وزارة التعليم العالي والتى اشترطت معايير للمفاضلة بين الطلاب المتقدمين تعتمد بنسبة 70% على مجموع الثانوية العامة و30% على اجتياز الطالب لاختبارات القدرات الإلكترونية الموحدة لكافة الجامعات الأهلية، مضيفًا أن نسبة 30% تتضمن 5% مخصصة لاختبارات التفكير النقدي، 25% مخصصة لاختبارات قطاع التخصص والتى يتم تحديدها وفق الكليات المتقدم لها الطالب مع إمكانية أداء الطالب لأكثر من اختبار تخصص فى حالة تقديمه لأكثر من قطاع.

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اجتماع  رئيس جامعة أسيوط

وصرح الدكتور شحاتة غريب أن اختبارات القدرات الإلكترونية تمتد على مدار اليومين القادمين الأربعاء والخميس حيث من المقرر أن تستقبل الجامعة 400 طالب فى كل يوم وتمتد فترة الامتحانات من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الحادية عشر صباحًا ثم فترة استراحة يعقبها عقد لجان امتحانات فى الفترة الثانية والممتدة حتى الرابعة عصرًا، وذلك وفق كشوف الأسماء الواردة من الوزارة على أن يتم التأكد من هوية الطالب عن طريق بطاقة الرقم القومى.

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اجتماع  رئيس جامعة أسيوط

وأكد الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة على اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها مساعدة الطلاب في أداء الاختبارات على نحو منتظم ويسير حيث تم تخصيص صالتين لأداء الاختبارات بصالات الامتحانات الإلكترونية ومراجعة كفاءة أجهزة الحاسب الآلي مع تخصيص عدد من الأجهزة البديلة فى حال الحاجة لها، وتكليف مراقبين من الهيئة المعاونة لأعضاء هيئة التدريس من كليات الحاسبات والمعلومات والصيدلة والهندسة والتجارة وذلك للمراقبة على أعمال الاختبارات بالتعاون مع المختصين بالإدارة العامة لشئون الطلاب بالجامعة، مع تكليف إدارة الطب الوقائي والعلاجي بالإدارة الطبية بتوفير أطقم طبية متواجدة لإسعاف أي حالة مرضية لا قدر الله، كما تم تكليف الإدارة العامة لرعاية الشباب برئاسة عز الدين المنصوري بتكليف الدكتور أحمد شريت مدير الاتحادات الطلابية بتوزيع فرق إرشادية من طلاب الجامعة على البوابات الرئيسية للحرم الجامعي لإرشاد الطلاب ومساعدتهم فى الوصول إلى مقرات الاختبارات والموجودة أمام كلية الهندسة.

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اجتماع  رئيس جامعة أسيوط


وشدد نائب رئيس جامعة أسيوط خلال الاجتماع على ضرورة توفير بيئة صحية آمنة للطلاب خلال يومي الاختبارات ومراجعة التزام الأفراد بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا والتي تشمل قياس درجة الحرارة قبل دخول اللجان وارتداء الكمامات والالتزام بالمسافات البينية وتوفير أدوات تعقيم ومطهرات للأيدي.

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