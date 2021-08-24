إزالة تعديات على أراضي زراعية وأملاك الدولة بمراكز البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة؛ لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدي على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب.

ولفت المحافظ، إلى استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات، وإيقاف البناء المخالف فورًا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز "شبراخيت - دمنهور - كوم حماده"، عن إزالة 3 حالات تعدٍ على مساحة 540 م2 عبارة عن: إزالة حالة تعدي بالمهد علي الأراضي الزراعية بمساحة 350 م بقرية محلة بشر بشبراخيت عبارة عن حفر قواعد وسملات وتم التحفظ علي مواد البناء، وإزالة حالة تعد على مساحة 190 م بزاوية غزال بدمنهور عبارة عن شده خشبية، وإزالة صبة دور ثالث علوي مخالف وبدون ترخيص داخل الحيز العمراني بقرية بولين بكوم حمادة.

فيما أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التي نفذتها الوحدات المحلية لمركزي الدلنجات ودمنهور أول، أمس، عن إزالة حالتي تعدٍ على مساحة 270 م٢ عبارة عن: إزالة حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 150 م بقرية طيبة بالدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية، وإزالة حالة تعدٍ بمساحة 120 م بقرية زاوية غزال بدمنهور عبارة عن سملات خرسانية في المهد.

وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمركزي بدر والدلنجات عن إزالة 13 حالة تعدٍ على مساحة 16321 م2 عبارة عن: إزالة عدد 11 حالة تعدٍ على حرم الرياح الناصري بمساحة 15800 م٢ بمركز بدر، و إزالة حالتي تعدٍ علي الأراضى الزراعية بمساحة 521 م٢ بقري مؤسسة البستان وكوم زمران بالدلنجات.