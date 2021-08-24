الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حي مصر القديمة ينظم مبادرة لحماية الفتيات من الاعتداء

مبادرة لسلامة الفتيات
مبادرة لسلامة الفتيات بحي مصر القديمة

 نظم حي مصر القديمة مبادرة تحت عنوان “مدن آمنة للفتيات”، تحت إشراف اللواء خالد شحاته رئيس حي مصر القديمة.

وعقدت اللجنة المنظمة للمبادرة اجتماعا بحضور مقررها من الحي أمل حماد، والتي قالت إن البرنامج يستهدف الفتيات في سن المراهقة اللاتي تتراوح أعمارهن ما بين 13 إلى 18 عاما، من المستفيدات والمشاركات في برنامج «مدن آمنة للفتيات» وذلك للتصدي لقضية تزايد المخاطر أمام  الفتيات في سن المراهقة في المدن.

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مبادرة لسلامة الفتيات بحي مصر القديمة

وأوضحت حماد أن المشروع يهدف إلى اتخاذ الشابات إجراءات تساهم في تحقيق سلامة الفتيات في المحيط العام، وحمايتهن من الاعتداء، والحد من وقوع انتهاكات ضدهن.

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مبادرة لسلامة الفتيات بحي مصر القديمة

وتابعت أن المشروع يسعى إلى تعزيز دور السلطات المحلية فى سلامة الفتيات، ورفع الوعي بمسألة أمن الفتيات والعمل على توفير مدن آمنة عبر التعاون مع مختلف الأجهزة الحكومية من بينها وزارة التضامن والنقل والمؤسسات المعنية بحماية الطفل.

وأشارت حماد إلى أن المشروع يتضمن المشروع تدريب الشباب على مهارات تدعم مشاركتهم المجتمعية في صنع القرارات، وكذلك التأثير  في تغيير المعايير الاجتماعية حول سلامة الفتيات.

مبادرة لسلامة الفتيات بحي مصر القديمة
مبادرة لسلامة الفتيات بحي مصر القديمة
مبادرة لسلامة الفتيات بحي مصر القديمة
مبادرة لسلامة الفتيات بحي مصر القديمة
مبادرة لسلامة الفتيات بحي مصر القديمة
مبادرة لسلامة الفتيات بحي مصر القديمة
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تاريخ يعتدى على تاريخ

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