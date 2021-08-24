الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السكة الحديد: تعديل تركيب ٤ قطارات بعربات «تحيا مصر»

قطار
قطار

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه فى إطار التحديث المستمر بكافة قطاعاتها وخاصة بقطاع الوحدات المتحركة من أجل سكك حديد جديدة تساهم فى تحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وأوضحت هيئة السكة الحديد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك“، تعديل تركيب قطاري967 و 968  أكسبريس  القاهرة/ دمياط  والعكس.

ووفقا لما أوضحته هيئة السكة الحديد فإنه سيتم تعديل تركيب قطاري 961 و960 إكسبريس القاهرة/ بورسعيد والعكس بعربات محسنة (تحيا مصر) بنفس المواعيد الحالية  وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء  الموافق 25/8/2021.

وأشارت هيئة السكة الحديد إلي أنها تسعى دائما لتقديم خدمة أفضل للعمل على راحة جمهور الركاب.

فيما أعلنت هيئة السكة الحديد عن التأخيرات المتوقعة للهيئة اليوم  الثلاثاء الموافق  ٢٤ أغسطس، نظرا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولاً: خط القاهرة/ الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات:٩٠ دقيقة.

ثانياً: خط القاهرة/ السد العالي

 القاهرة/ أسيوط ٨٠ دقيقة.

 أسيوط/  أسوان ٧٠ دقيقة.

ثالثاً: خط بنها/ بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات ٨٥ دقيقة.

رابعاً: خط طنطا/ المنصورة/ دمياط

متوسط تأخيرات القطارات ٦٠ دقيقة.

خامسا: خط قليوب/ شبين القناطر/ الزقازيق/ المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات ٧٠ دقيقة.

وقالت الهيئة إنها تعتذر لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التحديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك، وتطوير المزلقانات والمحطات، وتحديث نظم الإشارات. كما تهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

ع بات تحيا مصر تعديل تركيب ٤ قطارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

تاريخ يعتدى على تاريخ

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