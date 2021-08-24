الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

مرثا محروس: تنظيم ملتقى التدريب والتوظيف الأول في محافظة القاهرة الخميس

النائبة مرثا محروس
النائبة مرثا محروس

أعلنت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تنظيم ملتقى التدريب والتوظيف الأول فى محافظة القاهرة، بالتنسيق مع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وذلك يوم الخميس القادم بمركز شباب السواح.

وأضافت مرثا، أن ذلك يأتى فى إطار الاهتمام  بتدريب وتأهيل الشباب ومساعدتهم في الحصول على فرصة عمل.

وقالت مرثا محروس، إنه إنطلاقا من دورنا الأساسي في توصيل نبض الشارع واحتياجاته، تستمر الجولات الميدانية لسماع اقتراحات و شكاوى الأهالي في منطقة سراي القبة و الأميرية من خلال لقاءات مباشرة مع الأهالي وكوادر المنطقة المحترمين من أجل التعاون على تحقيق رؤية أفضل في ظل الجمهورية الجديدة، ليظل شرف خدمتهم هو سعينا الدائم وحلمنا المستمر. 

كما استمعت النائبة مرثا محروس أثناء جولتها إلى شكاوى المواطنين ووعدت بمتابعة حلها مع الحى، وأكدت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن التنسيقية أهمية التعاون بين مجلس النواب والسلطة التنفيذية لقضاء مصالح المواطنين.

ويحرص نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دائما على التواصل مع أهالى الدائرة لمعرفة مطالبهم ومشاكلهم والعمل على حلها، وكذلك التواصل مع المسئولين، ومن بين هؤلاء النواب النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن التنسيقية التي كان لها نشاط ملموس خلال الأيام الماضية في دائرتها.

وتابعت النائبة مرثا محروس، برفقة اللواء جمال عبد الناصر رئيس حي الأميرية، خطة إنارة المنطقة والعمل على حل مشاكل الأهالى الذين حملوها أمانة عرضها وحلها فى إطار دور مكتب خدمات المواطنين في تلقي الشكاوى.

النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ملتقى التدريب محافظة القاهرة

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وائل لطفي

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