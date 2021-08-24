الثلاثاء 24 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

دراسة: الكثافة السكانية العالية تقلل مخاطر الاحتباس الحراري

كثافة سكانية
كثافة سكانية

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن علماء المناخ والمخططون الحضريون يعتقدون بشكل متزايد أن واحدة من أكثر الطرق تأثيرًا لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري هى جعل المدن أكثر كثافة. 

ووفقًا لحسابات العلماء، يمكن أن يعمل هذا التغيير بشكل أفضل من تركيب الألواح الشمسية على جميع المباني الجديدة أو تعديل المباني القديمة بتقنيات توفير الطاقة، فسكان مدن مثل سان فرانسيسكو وشيكاغو ونيويورك ومينيابوليس لديهم بالفعل آثار كربونية أقل بكثير مما هو عليه في الضواحي المحيطة، حيث يميل سكان المدن إلى امتلاك شقق أصغر تتطلب طاقة أقل للتدفئة والتبريد.

ولكن هذا يعني أيضًا أنه قد يتعين إنهاء نمط الحياة الأمريكية.

وتعد الجهود المبذولة لجعل المدن الأمريكية أكثر كثافة معقدة أيضًا بسبب الاتجاهات التعويضية الأخرى، مع انخفاض النمو السكاني في النوى الحضرية في السنوات الأخيرة حيث يبحث الناس عن مساحات رخيصة وفي أعقاب الوباء هناك أماكن أكثر قابلية للعمل عن بعد.

وقال كريستوفر جونز، خبير سياسة المناخ في جامعة كاليفورنيا: "هناك الكثير من المدن قلقة بشأن الإسكان الميسور التكلفة والتحسين، لذا يجب التعامل مع هذه القضايا بحذر شديد". 

وتابع"أيضًا، إذا قمت ببناء المزيد من الكثافة في قلب المدينة، فقد ينتهي بك الأمر في مزيد من الامتداد مع النمو، حيث يريد الناس منازل أكبر وأرخص ثم ينتقلون إلى هذه المراكز النابضة بالحياة الجديدة، إنه يشبه إلى حد ما صب الرمل على الخريطة ".

وأكدت الصحيفة أنه يمكن أن يساعد جذب المزيد من الأشخاص إلى المدن في تقليص إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في البلاد بشكل كبير. 

وأنتجت التطورات منخفضة الكثافة ما يقرب من أربعة أضعاف انبعاثات غازات الدفيئة للبدائل عالية الكثافة، حيث وجدت الأبحاث أن مضاعفة الكثافة الحضرية يمكن أن تقلل من تلوث الكربون من السفر المنزلي بمقدار النصف تقريبًا واستخدام الطاقة السكنية بأكثر من الثلث.

سكان احتباس حراري انبعاثات كربونية امريكية مدن منازل طاقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

تاريخ يعتدى على تاريخ

الأكثر قراءة

«الوزير جابلي حقي».. طالب «صفر العربي» يشكر طارق شوقي

«الجامعات تستوعب الجميع».. وزير التعليم العالى يزف بشرى لطلاب الثانوية العامة

«ربع مليون» زيادة في 50 يوما.. «الإحصاء» يكشف معدل نمو سكان مصر

رابط مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية 2021 والمؤشرات بالدرجات

أشرف زكى يهدد أحمد سعد وسمية الخشاب بالشطب من نقابة الممثلين

حقيقة استئناف الطيران بين مصر والكويت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ثروت الخرباوي

سلامٌ للعذراء رغم أنف الإخوان

د.أحمد الخميسى

حنا مينا.. الكفاح والفرح الإنسانى

ماجد حبته

اللاجئون درجات!

مؤمن المحمدي

سادة عقولنا عبيد مشاعرنا

القس. رفعت فكرى

التشجيع والإبداع

حسين دعسة

قمة الملك والرئيس بوتين في موسكو .. الرؤية والآفاق المنظورة

محمود خليل

«الجن» يأكل «أولاد حبيب»

ماجد حبته

محاولة جديدة لاغتيال قيس سعيد!

صور

صور.. استقبال المصريين العائدين من أفغانستان

حفل كارمن سليمان بمحكى القلعة

تشييع جنازة والدة أحمد حسن فى مسقط رأسه بالمنيا

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الوزراء الإسرائيلي يتوجه إلى أمريكا في أول زيارة رسمية

إسرائيل تسجل أعلى حصيلة يومية من إصابات كورونا منذ يناير

مقتل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال خلال مواجهات في الضفة الغربية