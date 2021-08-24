الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على «أشلاء رجل» أسفل الطريق الدائري في الوراق

جثة
جثة

تكثف مباحث الجيزة، اليوم الثلاثاء، جهودهم، لكشف ملابسات العثور على نصف جثة رجل ملقاة أسفل الطريق الدائري بمنطقة الوراق.

تلقى قسم شرطة الوراق بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة أشلاء بشرية أسفل الطريق الدائري بدائرة القسم وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على نصف جثمان (النصف السفلي).

وتبين أن يعود لرجل ويقوم رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

الإجراءات الأمنية عند العثور على جثة مجهولة

هناك عدة إجراءات تتبعها الأجهزة الأمنية عندما يتم العثور على جثث مجهولة الهوية أهمها:

- في حالة العثور على جثة مجهولة يتم التحفظ عليها من قبل رجال الأمن. 

- محاولة التوصل لأهليتها من خلال استجواب أهل المنطقة التي تم العثور فيها على الجثة في التعرف عليه وتحديد شخصيته.

- تفتيش الجثة لمحاولة العثور على أي إثبات شخصية توضح هوايتها، وفي حالة عدم وجود أي بيانات بيتم فحص بلاغات التغيب.

- إبلاغ النيابة المختصة التي تصرح بتشريح جثة للوقوف على ملابسات الحادث.

- إجراء تحليل الحمض النووي (DNA) وأخذ عينات من الجثة.

- بعد انتهاء الإجراءات يتم وضع الجثة لفترة معينة من الزمن لحين التعرف عليها.

- خلال تلك الفترة إذا لم يتم التوصل إلى أهل المتوفى أو القتيل في الحادثة، يتم دفنه في مقابر الصدقة، ويتم تحديد المقبرة التي دفن فيها.

قسم شرطة الوراق كشف ملابسات الوراق الطريق الدائري العثور منطقة الوراق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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