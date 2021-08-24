الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق وتشميع 7 مراكز للدروس الخصوصية بالشرقية

تشميع مراكز للدروس
تشميع مراكز للدروس الخصوصية

تمكنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس من غلق (٥) مراكز للدروس بالمدينة بمنطقة شارع الدروس والشوارع الفرعية منه.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبوحماد بغلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية بحي المغازي بالمدينة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على مراكز الدروس الخصوصية لمراجعة تراخيصها والتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير أصحابها.

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع شرطة المرافق في شن حملاتها المفاجئة على مراكز الدروس الخصوصية التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية فضلاً عن مخالفة الإجراءات الاحترازية ووجود أعداد كبيرة من الطلاب غير ملتزمين بارتداء الكمامة الواقية لتقليل فرصة الإصابة بفيروس كورونا وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفى سياق متصل، شن الجهاز التنفيذي برئاسة مركز ومدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، حملة موسعة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك - مديرية التربية والتعليم - مديرية التضامن الاجتماعي - مأمورية الضرائب العامة - التأمينات الاجتماعية - مركز شرطة الزقازيق.

وأسفرت الحملة عن تشميع وتفريق الطلاب من (٣) مراكز للدروس الخصوصية وأكاديميات تدريب تُدار بدون ترخيص ووجود أعداد كبيرة من الطلاب بدون ارتداء الكمامة الواقية وعدم اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، كما تم تشميع (٥) مكتبات تُدار بدون ترخيص وتقوم ببيع أوراق تعليمية مجهولة المصدر وعدم اتباع الإجراءات الاحترازية، كما تم تغريم (٤) مراكز و مكتبات غرامات فورية واتخاذ باقي الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتمكنت رئاسة المركز من تشميع مقهى مخالف ومصادرة ٢٢ شيشة بحي مبارك والتحفظ على عدد من التكاتك المخالفة نظراً لما تمثله من مشكلات مرورية وغيره كما تم تغريم  ٩ من المواطنين في المواصلات العامة لعدم ارتداء الكمامة الواقية.

حماية المستهلك اجراءات بدون ترخيص الضرائب تنسيق الدروس الخصوصية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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