الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

469 محلًا يشارك في الأوكازيون الصيفي بالجيزة

الأوكازيون
الأوكازيون

أكد المحاسب طلعت حسن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة أن باب الأوكازيون الصيفي مفتوح أمام الجميع ومستمر في استقبال طلبات المحلات التجارية من القطاع الخاص والعام والتعاوني والاستثمارى حتى منتصف سبتمبر المقبل لإتاحة الفرصة لجميع المحلات التجارية المشاركة في الأوكازيون الصيفي لعمل إنعاش اقتصادي وزيادة المبيعات والحصول على أسعار مخفضة تصب لصالح المستهلكين. 

وأعلن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة لـ"الدستور" أن إجمالي عدد التراخيص التي تم الموافقة عليها للانضمام للاوكازيون الصيفي للمحلات التجارية من القطاع العام والخاص بلغ نحو 469 محلا تجاريا يستحوذ القطاع الخاص على 458 محلا تجاريا و11 محلا قطاع عام بتخفيضات تراوحت ما بين نسبة 25 % الى 50 % على السلع والمنتجات.

 وأوضح أن السلع التي تشارك في الأوكازيون الصيفي وتحتل المرتبة الأولى هي الملابس الجاهزة والمنسوجات والأقمشة والأحذية والأدوات المنزلية.

وأكد أن الأوكازيون الصيفي تم مده إلى منتصف سبتمبر المقبل بدلا من 2 سبتمبر المقبل لإتاحة  الفرصة للمواطنين على الحصول على السلع بأسعار مخفضة، بجانب تزامن حلول موسم المدارس والجامعات وفرصة لأولياء الأمور للحصول على السلع والمنتجات الخاصة بأبنائهم التلاميذ في المدارس والطلبة في الجامعات وهو الهدف الأوكازيون الصيفي الحصول حجم على منتجات بأسعار مخفضة تصب لصالح المستهلكين.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، أن محلات القطاع الخاص تشارك في الأوكازيون الصيفي بنسبة 90% محلا تجاريا مقارنة بنسبة مشاركة 10% من القطاع العام.

وتابع وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، أن كل محل تجاري يشترك في الأوكازيون الصيفي لمدة أسبوعين لإتاحة الفرصة أمام باقي المحلات التجارية.

تراخيص منسوجات المدارس والجامعات طلعت الأوكازيون الصيفي سبتمبر المقبل

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وائل لطفي

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