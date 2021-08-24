الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

سر ظهور منى زكي بإطلالة كلاسيكية مع «صاحبة السعادة»

منى زكي
منى زكي

بسيطة، تميل إلى الطبيعة، تعتمد على التقاط صور تظهر ملامحها الهادئة، لا تبالغ في اختيار قطع ملابسها، تميل للتطوير طوال الوقت، منى زكي التي ظهرت في حلقة أمس ببرنامج«صاحبة السعادة» مع إسعاد يونس بإطلالة كلاسيكية راقية.

ارتدت النجمة بدلة من اللون الأحمر مع شعر ذيل حصان وضفيرتين بإطلالة ظهرت بها من قبل ومناسبة لها ومع تدويره وجهها، بالإضافة لإرتدائها لحلق من تصميم رباب فهمي هو حلق نحاس مطلي بالذهب مطعم بالكريستال التركي ويمكن تصميمه في 7 أيام.

منى زكي 

ومن خلال الصفحة الخاصة بمصممة الحُلي أدركنا سعر الحلق حيث يبلغ سعره 150 جنيه، وهو على شكل حرف "م" ويمكن تنفيذه بكذا حرف حيث يعتمد تنفيذه على مراحل تبدء بإختيار التصميم والرسم ومن ثم تشكيل الحرف بالنحاس ثم تلميعه وطلاءه بالنحاس.

مى جلال وراء اختيار البدلة 

أما البدلة الحمراء فكان لها ظهور خاص فهي مختلفة بالطبع، وتصميمها يعتمد على الاختلاف في القصات بالقماش نفسه، وكانت من اختيار الاستايلست التى تفضلها منى زكي وهي ابنه خالتها مي جلال، حيث كان أول عمل لها كاستايلست في السينما فيلم «جعلتيني مجرما» وتوالت عقب ذلك عملها بالأفلام والمسلسلات.

نور العزازي 

أما عن تصميم البدلة الخاصة بها كانت نور العزازي ورائها، حيث وضعت نور بصمتها في الموكب الخاص بالمومياوات في الحفل السابق وذلك من خلال تصميم الفساتين الخاصة بالمذيعة وقتها جاسمين والفنانات نيللي كريم وغيرها من الفنانات المشاركات في الموكب وقتها ووصفت أن هذا اليوم اسعد أيام حياتها.

نيللي كريم 

تطور أزياء منى زكي 

ومن المؤكد أن الفنانة منى زكي اتجهت للتغيير فيما يخص الأسلوب الخاص بإختيار الأزياء الخاصة بها من خلال كسر الروتين في اختيار ألوان الملابس النود والترابية إلى اختيار ألوان الملابس الجريئة، والأقمشة الجلدية والإكسسوارات البارزة.

وفي حالة رجوعنا لظهورها في 2016 وقبلها بأعوام نجد أن هناك ايضًا تغيير في قصات الشعر المختلفة والماكياج المختلف الذي يظهر ملامحها بشكل طبيعي ولا يظهرها كما من قبل مختلفة عن عمرها الحقيقي أي أكبر من عمرها.

منى زكي صاحبة السعادة منى زكي صاحبة السعادة منى زكي وحلمي منى زكي واحمد حلمي صاحبة السعادة ومنى زكي نور العزازي مى جلال وراء اختيار البدلة تطور أزياء منى زكي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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