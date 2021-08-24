«التضامن»: إيرادات «ديارنا» تخطت 13 مليون جنيه

انتهت وزارة التضامن الاجتماعي، من المرحلة الثالثة والأخيرة للعارضين بمعرض "ديارنا مارينا"، حيث تم تقسيم العارضين على 3 مراحل، واستمرت كل مرحلة على مدار 10 أيام وتضم الواحدة 80 عارضًا.

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الإقبال على معرض "ديارنا" كان كبيرا للغاية وفاق التوقعات.

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن معرض "ديارنا" يمثل قيمة اقتصادية وتراثية وثقافية أصيلة للوزارة لدوره الأصيل في دعم الصناعة الحرفية الوطنية عبر الترويج للمنتجات اليدوية التي يتم تصنيعها من قبل الحرفيين ومئات الآلاف من الأسر المنتجة في كل محافظات مصر.

وكشفت وزيرة التضامن الاجتماعي، عن إقامة ثلاثة معارض خارجية قبل نهاية عام 2021 بكل من الرياض ودبي وإيطاليا، على أن يكون الأول بالسعودية، بالإضافة إلى الاتفاق على إقامة معرض فى لبييا، في إطار التسويق الخارجي للمعروضات اليدوية المصرية.

ولفتت “القباج”، في تصريحات لـ"لدستور"، إلى أن الأسر المنتجة تعمل على دعم الاقتصاد الوطني تحقيقًا لرؤية القيادة السياسية في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي للدولة، والذي يعد أحد أهم أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن التراث المصري على اختلاف أنواعه مبعث فخر للأمم وأكبر دليل على عراقة مصر وهويتها.

من جانبه؛ أكد عادل البكساوي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتسويق والمعارض، أن إيرادات معرض «ديارنا مارينا» تخطت 13 مليون جنيه.

وأضاف مستشار وزيرة التضامن في تصريحات لـ«الدستور»، أن معرض «ديارنا» بمارينا يعد من أهم المعارض التي تتم على مدار العام، نظرًا للإقبال الكبير عليه.

ويضم معرض "ديارنا" منتجات تراثية يدوية من الخزف والمفروشات والسجاد ومنتجات أخميم والكليم والنحاس والصدف والخيامية والمفروشات والإكسسوارات الحريمي والمنزلي، وكروشيه ولوحات فنية، ومنتجات الألباستر، ومنتجات جلدية، وخوص ومنتجات غذائية، ومنتجات تجميل وعناية بالبشرة، وتتميز المعروضات بجودتها وسعرها المناسب.