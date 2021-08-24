الثلاثاء 24 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

لـسوبر مامي.. كيف تخبري طفلك عن المولود الجديد؟

التعامل مع الطفل
التعامل مع الطفل الاول والتاني

يشعر الطفل الأول أن قدوم مولود جديد يهدد مكانته لدى الأب والأم، ويقوم بتصرفات لاواعية تعبر عن غضبه أحيانًا من حصول الطفل الجديد على الاهتمام والرعاية بدلًا منه. من هنا يحتاج الابن/ الابنة الأكبر إلى تعامل من نوع خاص، وانتباه إلى مشاعرهم كونهم لازالوا أطفال، يحتاجون إلى  الرعاية. 

في السطور التالية نلقي الضوء على ما قدمه موقع “medela” من نصائح هامة لتربية الطفل الصغير والمولود الجديد:

متى يجب أن تخبر طفلك الأول أن طفلًا آخر على الطريق؟

اخبار طفلك عن حملك يعتمد على عمره،  بشكل عام، الأطفال في سن 4 سنوات أكثر استعدادًا لسماع معلومات عن الحمل من الأطفال في سن الثانية، ولا توجد "قواعد" صارمة وواحدة، ولكن من الأفضل عادة الإنتظار حتى نهاية الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل لبدء تعريف طفلك الآخر.

كيف يجب أن تخبر طفلك عن المولود الجديد؟

يجب أن تحمل الطريقة الكثير من الابداع والامتاع، وعليكِ إشراك كل فرد في الأسرة لخلق شعور بالهدف المشترك والإثارة منذ البداية، ويمكن الاستعانة بصورة الموجات فوق الصوتية لجعل القصة حقيقية- يمكنك أخذها إلى العيادة وإظهارها لطفلك لتظهر له ما يحدث في بطن أمك.

أشياء يجب التحدث عنها والقيام بها مع الطفل الأكبر سنًا

ذكّر طفلك الأكبر أن الطفل الصغير يقوم بثلاثة أشياء أساسية: التغذية والنوم والبكاء، نتيجة لذلك، سيستغرق شقيقه أو أخته الرضيعة الكثير من وقتك، أخبريه قصصًا عن الوقت الذي كان فيه طفلك الأول رضيعًا وكيف اعتنيتِ به.

شرح الرضاعة الطبيعية حتى لا يشعر بالغيرة 

لا تنسي شرح الرضاعة الطبيعية، فقد يشعر طفلك الأكبر بالغيرة قليلاً من كل الوقت الذي تقضيه مع أخيه الأصغر. لذلك، من المهم أن يفهم الغرض من الرضاعة الطبيعية، و من المهم إضفاء الطابع الإنساني على طفلك الجديد، دعي طفلك يلمس بطنك ليشعر بالطفل الصغير  بهذه الطريقة يمكنهم البدء في بناء علاقة قبل ولادة الطفل.

الطفل الثانى طفل صغير استرخاء رعاية الرضيع الجديد امر طبيعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

تاريخ يعتدى على تاريخ

الأكثر قراءة

«الوزير جابلي حقي».. طالب «صفر العربي» يشكر طارق شوقي

«الجامعات تستوعب الجميع».. وزير التعليم العالى يزف بشرى لطلاب الثانوية العامة

«ربع مليون» زيادة في 50 يوما.. «الإحصاء» يكشف معدل نمو سكان مصر

رابط مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية 2021 والمؤشرات بالدرجات

أشرف زكى يهدد أحمد سعد وسمية الخشاب بالشطب من نقابة الممثلين

حقيقة استئناف الطيران بين مصر والكويت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ثروت الخرباوي

سلامٌ للعذراء رغم أنف الإخوان

د.أحمد الخميسى

حنا مينا.. الكفاح والفرح الإنسانى

ماجد حبته

اللاجئون درجات!

مؤمن المحمدي

سادة عقولنا عبيد مشاعرنا

القس. رفعت فكرى

التشجيع والإبداع

حسين دعسة

قمة الملك والرئيس بوتين في موسكو .. الرؤية والآفاق المنظورة

محمود خليل

«الجن» يأكل «أولاد حبيب»

ماجد حبته

محاولة جديدة لاغتيال قيس سعيد!

صور

صور.. استقبال المصريين العائدين من أفغانستان

حفل كارمن سليمان بمحكى القلعة

تشييع جنازة والدة أحمد حسن فى مسقط رأسه بالمنيا

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الوزراء الإسرائيلي يتوجه إلى أمريكا في أول زيارة رسمية

إسرائيل تسجل أعلى حصيلة يومية من إصابات كورونا منذ يناير

مقتل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال خلال مواجهات في الضفة الغربية