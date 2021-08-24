لـسوبر مامي.. كيف تخبري طفلك عن المولود الجديد؟

يشعر الطفل الأول أن قدوم مولود جديد يهدد مكانته لدى الأب والأم، ويقوم بتصرفات لاواعية تعبر عن غضبه أحيانًا من حصول الطفل الجديد على الاهتمام والرعاية بدلًا منه. من هنا يحتاج الابن/ الابنة الأكبر إلى تعامل من نوع خاص، وانتباه إلى مشاعرهم كونهم لازالوا أطفال، يحتاجون إلى الرعاية.

في السطور التالية نلقي الضوء على ما قدمه موقع “medela” من نصائح هامة لتربية الطفل الصغير والمولود الجديد:

متى يجب أن تخبر طفلك الأول أن طفلًا آخر على الطريق؟

اخبار طفلك عن حملك يعتمد على عمره، بشكل عام، الأطفال في سن 4 سنوات أكثر استعدادًا لسماع معلومات عن الحمل من الأطفال في سن الثانية، ولا توجد "قواعد" صارمة وواحدة، ولكن من الأفضل عادة الإنتظار حتى نهاية الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل لبدء تعريف طفلك الآخر.

كيف يجب أن تخبر طفلك عن المولود الجديد؟

يجب أن تحمل الطريقة الكثير من الابداع والامتاع، وعليكِ إشراك كل فرد في الأسرة لخلق شعور بالهدف المشترك والإثارة منذ البداية، ويمكن الاستعانة بصورة الموجات فوق الصوتية لجعل القصة حقيقية- يمكنك أخذها إلى العيادة وإظهارها لطفلك لتظهر له ما يحدث في بطن أمك.

أشياء يجب التحدث عنها والقيام بها مع الطفل الأكبر سنًا

ذكّر طفلك الأكبر أن الطفل الصغير يقوم بثلاثة أشياء أساسية: التغذية والنوم والبكاء، نتيجة لذلك، سيستغرق شقيقه أو أخته الرضيعة الكثير من وقتك، أخبريه قصصًا عن الوقت الذي كان فيه طفلك الأول رضيعًا وكيف اعتنيتِ به.

شرح الرضاعة الطبيعية حتى لا يشعر بالغيرة

لا تنسي شرح الرضاعة الطبيعية، فقد يشعر طفلك الأكبر بالغيرة قليلاً من كل الوقت الذي تقضيه مع أخيه الأصغر. لذلك، من المهم أن يفهم الغرض من الرضاعة الطبيعية، و من المهم إضفاء الطابع الإنساني على طفلك الجديد، دعي طفلك يلمس بطنك ليشعر بالطفل الصغير بهذه الطريقة يمكنهم البدء في بناء علاقة قبل ولادة الطفل.