«الصادرات والواردات»: استقبال 126 ألف رسالة خلال النصف الأول من 2021

صرح رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إسماعيل جابر، بأن عدد الرسائل المعروضة على الهيئة خلال النصف الأول من عام 2021، بلغت 126.126 ألف رسالة.

وأضاف في بيان للهيئة، أن إجمالي رسائل الواردات الصناعية بلغ 107.557 ألف رسالة تم قبول 107.399 ألف رسالة، ورفض 158 رسالة، بينما بلغت رسائل الواردات غير الصناعية 18.569 ألف رسالة تم قبول 18.519 ألف رسالة، ورفض 50 رسالة.

وأوضح "جابر" أن معامل الهيئة فحصت 135.884 ألف رسالة خلال النصف الأول من عام 2021، حيث بلغ عدد العينات التي تم فحصها 34.410 ألف عينة غذائية، و42.161 ألف عينة كيميائية، و56.476 ألف عينة صناعية، و2838 عينة تعاقد.

وعن شهادات المنشأ، أشار "جابر" إلى أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أصدرت 196.661 ألف شهادة منشأ خلال النصف الأول من عام 2021، طبقًا لبروتوكولات قواعد المنشأ المطبقة بالاتفاقيات التفضيلية المبرمة بين مصر والدول الأخرى لتطبيق الإعفاءات والمزايا الجمركية، والتي تمنح للصادرات المصرية، وكانت هذه الشهادات ما بين (شعار جامعة الدول العربية-اتفاق ثنائي - كوميسا- ميركسور- EUR١- EUR. MED FORM-A – G.S.T.P).

بينما قامت الإدارة العامة للعلاقات العامة وخدمة المواطنين بالرد على الشكاوى والاستفسارات والتظلمات الواردة خلال النصف الأول من عام 2021، من خلال مركز الاتصالات الذي استقبل 27.627 ألف اتصال بينما استقبل الموقع الإلكتروني 142.454 ألف زائر، وتم الرد على 746 استفسارا على خدمة "اسأل ونحن نجيب" بالموقع الإلكتروني، فيما أصدر قطاع الأعمال 6725 تقريرا لخدمة جمهور المتعاملين ومتخذي القرار،

أما عن صفحة الهيئة على شبكة التواصل الاجتماعي "Facebook"، فبلغ عدد المتابعين 9599 متابعًا، بينما تم الرد على 1338 استفسارًا على رسائل الصفحة.

ودرب مركز تدريب الهيئة، 326 متدربا خلال النصف الأول من عام 2021، ومن أهم البرامج التدريبية “مزاولة التصدير، مزاولة الاستيراد، الفحص المعملي للسلع المصدرة والمستوردة بمعامل الهيئة، برامج الايزو، وغيرها من البرامج المختلفة”.

وفيما يخص التسجيلات التجارية، فقد تم استخراج 14.226 ألف سجل خلال النصف الأول من عام ٢٠٢١، ما بين قيد جديد، وتجديد، وإضافة وبلغ عدد سجلات المستوردين 5077 سجلا فيما بلغ عدد سجلات المصدرين، و3814 سجلا و وبلغ عدد سجلات الوكلاء التجاريين والمكاتب الأجنبية 931 سجلا، فيما بلغ عدد سجلات مستلزمات الإنتاج 3367 سجلا، وبلغ عدد سجلات للسمسرة العقارية 774 سجلا، فيما بلغ عدد سجلات الدعاية والإعلان 263 سجلا.