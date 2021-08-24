الثلاثاء 24 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان: التكنولوجيا الرقمية ساهمت فى تقديم خدمات متنوعة

وزير الإتصالات ومحافظ
وزير الإتصالات ومحافظ أسوان

أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالدور البناء والتنموي لوزارات التنمية المحلية والاتصالات والتخطيط والتنمية الاقتصادية والدعم اللامحدود بتحقيق هذه النقلة النوعية في مجال التحول الرقمي والتكنولوجي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ المشروع القومي "مصر الرقمية - ورؤية مصر 2030".

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن التكنولوجيا الرقمية التي تم تطبيقها بالمحافظة ساهمت فى تقديم خدمات متنوعة، مع الفصل الكامل بين المواطن طالب الخدمة والموظف مقدم الخدمة لتحقيق الشفافية الكاملة والقضاء على الفساد الإداري والمالي، وفى سياق متصل وعلى هامش زيارته للمحافظة.

وشهد الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات يرافقه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مراسم توقيع بروتوكولات تعاون بين محافظة أسوان ووزارة الإتصالات.

وتمثلت في بروتوكول تعاون بين المحافظة والمعهد القومى للإتصالات بشأن تأهيل شباب الخريجين، بجانب توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والمحافظة والمتعلقة بتحقيق التنمية الرقمية المستدامة، بالإضافة إلى بروتوكول تعاون بين الوزارة والمحافظة لتبادل المعلومات وتعزيز التواصل مع المواطن في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

أسوان الاتصالات وزير الاتصالات محافظ أسوان رؤية مصر 2030 تكنولوجيا المعلومات

رئيس التحرير

وائل لطفي

تاريخ يعتدى على تاريخ

الأكثر قراءة

«الوزير جابلي حقي».. طالب «صفر العربي» يشكر طارق شوقي

«الجامعات تستوعب الجميع».. وزير التعليم العالى يزف بشرى لطلاب الثانوية العامة

رابط مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية 2021 والمؤشرات بالدرجات

أشرف زكى يهدد أحمد سعد وسمية الخشاب بالشطب من نقابة الممثلين

«التعليم العالي»: أماكن إضافية لطلاب التقسيم في تنسيق الجامعات الحكومية

اليوم.. بدء توزيع مليون جرعة من لقاح «سينوفاك - فاكسيرا» المصنع محليًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ثروت الخرباوي

سلامٌ للعذراء رغم أنف الإخوان

د.أحمد الخميسى

حنا مينا.. الكفاح والفرح الإنسانى

ماجد حبته

اللاجئون درجات!

مؤمن المحمدي

سادة عقولنا عبيد مشاعرنا

القس. رفعت فكرى

التشجيع والإبداع

حسين دعسة

قمة الملك والرئيس بوتين في موسكو .. الرؤية والآفاق المنظورة

محمود خليل

«الجن» يأكل «أولاد حبيب»

ماجد حبته

محاولة جديدة لاغتيال قيس سعيد!

صور

صور.. استقبال المصريين العائدين من أفغانستان

حفل كارمن سليمان بمحكى القلعة

تشييع جنازة والدة أحمد حسن فى مسقط رأسه بالمنيا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسجل أعلى حصيلة يومية من إصابات كورونا منذ يناير

مقتل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال خلال مواجهات في الضفة الغربية

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى