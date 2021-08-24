محافظ أسوان: التكنولوجيا الرقمية ساهمت فى تقديم خدمات متنوعة

أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالدور البناء والتنموي لوزارات التنمية المحلية والاتصالات والتخطيط والتنمية الاقتصادية والدعم اللامحدود بتحقيق هذه النقلة النوعية في مجال التحول الرقمي والتكنولوجي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ المشروع القومي "مصر الرقمية - ورؤية مصر 2030".

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن التكنولوجيا الرقمية التي تم تطبيقها بالمحافظة ساهمت فى تقديم خدمات متنوعة، مع الفصل الكامل بين المواطن طالب الخدمة والموظف مقدم الخدمة لتحقيق الشفافية الكاملة والقضاء على الفساد الإداري والمالي، وفى سياق متصل وعلى هامش زيارته للمحافظة.

وشهد الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات يرافقه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مراسم توقيع بروتوكولات تعاون بين محافظة أسوان ووزارة الإتصالات.

وتمثلت في بروتوكول تعاون بين المحافظة والمعهد القومى للإتصالات بشأن تأهيل شباب الخريجين، بجانب توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والمحافظة والمتعلقة بتحقيق التنمية الرقمية المستدامة، بالإضافة إلى بروتوكول تعاون بين الوزارة والمحافظة لتبادل المعلومات وتعزيز التواصل مع المواطن في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.