الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لقاء مفتوح بين وزير الاتصالات ومحافظ أسوان مع شباب المتدربين (صور)

محافظ أسوان ووزير
محافظ أسوان ووزير الاتصالات

عقد لقاء مفتوح، الدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مع شباب المتدربين، وذلك بديوان عام محافظة أسوان.

وتناول اللقاء استعراض أبرز الخدمات في تكنولوجيا المعلومات وآلية إدارتها بأسلوب متطور. 

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محافظ أسوان ووزير الاتصالات 

وكرم وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحافظ أسوان، عددا من النماذج للشباب الأسواني الذين كان لهم قصص نجاح والتي جاءت كثمرة تعاون بين الوزارة والمحافظة في البروتوكولات الموقعة من قبل، بالإضافة إلى قام الشباب بعرض تجاربهم الناجحة في المجال التكنولوجي.

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محافظ أسوان ووزير الاتصالات 

وجاء ذلك بعدما  شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات يرافقه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مراسم توقيع بروتوكولات تعاون بين محافظة أسوان ووزارة الإتصالات.
و تمثلت في بروتوكول تعاون بين المحافظة والمعهد القومى للإتصالات بشأن تأهيل شباب الخريجين، بجانب توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والمحافظة والمتعلقة بتحقيق التنمية الرقمية المستدامة، بالإضافة إلى بروتوكول تعاون بين الوزارة والمحافظة لتبادل المعلومات وتعزيز التواصل مع المواطن في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

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محافظ أسوان ووزير الاتصالات 

استقبلت فرقة الفنون الشعبية التابعة لقصر ثقافة أسوان، صباح اليوم الثلاثاء، بالاغنيات النوبية، الدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بحديقة درة النيل أمام مبنى محافظة أسوان.

وحرص فرقة الفنون الشعبية على تريد اسم الدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وسط أجواء مليئة بالسرور و الترحيب.

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محافظ أسوان ووزير الاتصالات 

وجاء ذلك بحضور أحمد شعبان، والدكتور غادة أبوزيد، نائب محافظ أسوان، اللواء أيمن رضا، السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، والعديد من العاملين بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جدير بالذكر أن يشمل برنامج  الدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عقد اجتماع بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام محافظة أسوان، بالإضافة إلى تفقد العديد من الأماكن الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

لقاء أسوان الاتصالات وزير الاتصالات محافظ أسوان قطاع الاتصالات قصص نجاح

رئيس التحرير

وائل لطفي

تاريخ يعتدى على تاريخ

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