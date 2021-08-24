لجنة الإيمان والتعليم بالمجمع المقدس تواصل تنظيم محاضرات الوعي

تواصل لجنة الإيمان والتعليم بالمجمع المقدس تنظيم محاضرات الوعي الإيماني، أسبوعيًا بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي.

وألقي زكريا عبدالسيد مسئول كورسات التاريخ الكنسي بأسقفية الشباب ومراكز تعليمية، محاضرة «مجمع خلقيدونية تاريخيًا»، في إطار لقاءات «الوعي الإيماني الأرثوذكسي».

يأتي ذلك في إطار لقاءات الوعي الإيماني الأرثوذكسي لشرح بنود قانون الإيمان المسيحي، والتي تنظمها لجنة الإيمان والتعليم بالمجمع المقدس، ويتم بث المحاضرة بشكل مباشر عبر قناة Me sat.

ويتوالى على تقديم الموضوعات عدد من أحبار الكنيسة والآباء الكهنة وأساتذة اللاهوت، حيث يستمر شرح قانون الإيمان بصفة أسبوعية كل يوم إثنين.

وكان قد ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني أولى محاضرات شرح قانون الإيمان يوم ٢٦ أكتوبر الماضي في إطار لقاءات الوعي الإيماني.

ويتوالى على تقديم الموضوعات عدد من أحبار الكنيسة والآباء الكهنة وأساتذة اللاهوت، حيث يستمر شرح قانون الإيمان بصفة أسبوعية على القناة ذاتها كل يوم إثنين.

جدير بالذكر أنه كان قد استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة، في أكتوبر الماضي، أعضاء اللجنة التنفيذية للجنة الإيمان والتعليم بالمجمع المقدس.

وتم خلال اللقاء عرض برنامج الوعي الإيماني الأرثوذكسي الذي تحرص اللجنة تقديمه، ويحوي البرنامج شرحًا لبنود قانون الإيمان المسيحي.

وألقى البابا محاضرة دار موضوعها حول مضمون قانون الإيمان المسيحي، وركز علي أهمية تقديم الموضوعات اللاهوتية بأسلوبٍ روحي بَنَّاء وبروح المحبة على اعتبار أن أهم ما في اللاهوت هو أن الله اقترب من الإنسان.

واختتمت الكنائس المصرية الروم الأرثوذكس والكاثوليكية والأرثوذكس، صوم السيدة العذراء مريم، الذي استغرق مدة 15 يومًا، حيث يعد صوم السيدة العذراء مريم من الأصوام التي يحرص الشعب القبطي على صيامها كل عام، تقديرًا لمكانة السيدة العذراء مريم، ويمتنع الأقباط عن تناول اللحوم، ويكتفون بتناول المأكولات بالزيت فقط، ويسمح في صوم العذراء بتناول الأسماك باعتباره من أصوام الدرجة الثانية، وهناك البعض يمتنع فيه عن أكل الأسماك، ولكن البعض يصومه بزهد وتقشف زائد ويكتفي بتناول المأكولات بدون زيوت.