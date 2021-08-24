نقابة المهندسين بالإسكندرية: زراعة 1800 شجرة جديدة فى برج العرب

أعلنت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى ولجنة الإسكان والمشروعات الهندسية برئاسة المهندس الاستشارى السيد حسن، عن زراعة ١٨٠٠ شجرة جديدة ضمن خطة تشجير وتجميل مدينة المهندسين فى برج العرب.

زراعة اشجار بمدينة المهندسين بالإسكندرية

وقال المهندس الاستشارى السيد حسن، رئيس لجنة الإسكان والمشروعات الهندسية، إن تشجير وتجميل مدينة برج العرب بالتعاون مع كلية الزراعة جامعة الإسكندرية لتجميل المدينة بالكامل وزراعتها ضمن خطة تشجير كاملة وذلك فى إطار تطوير مدينة المهندسين فى برج العرب لكى تليق بالمهندسين وأسرهم.

زراعة اشجار بمدينة المهندسين بالإسكندرية

وأضاف أن مدينة برج العرب بالإسكندرية تشهد طفرة فى التطوير من خلال نهو ملفات الإنارة والنظافة والأمن، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمهندسين المقيمين بالمدينة، حيث يعد ملف التطوير من أهم الملفات التى تعمل عليها نقابة المهندسين بالإسكندرية، ولجنة الإسكان والمشروعات وسيتم الإعلان عن الإنتهاء من كافة اعمال التطوير خلال الفترة القادمة للمدينة ومبني النقابة بالشاطبي ومنشآت نادي المهندسين بالإسكندرية.

وكانت أعلنت اللجنة الاجتماعية نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة المهندس كريم عزت، عن دورات تدريبية مجانية بشهادة معتمدة من وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسيف وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.

زراعة اشجار بمدينة المهندسين بالإسكندرية

وقال المهندس كريم عزت رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية فى نقابة المهندسين بالإسكندرية، إن الدورة التدريبية مجانية بالكامل فى تخصصات، تنمية المهارات الحياتية، المهارات الشخصية، مهارات التعامل مع الآخرين، مهارات الإبداع والإبتكار ،إدارة المال والمشروعات الصغيرة والإدخار للأعمار من ١٠ إلى ١٧ سنة.

وأضاف إنه سيتم فتح باب الإشتراك للأطفال من أعمار ١٠ الى ١٧ عاما، ويتم فتح الاشتراك يوم ١١ سبتمبر الى ١٥ سبتمبر ولمدة ٥ أيام متواصلة من السبت إلى الأربعاء، من الساعه ١٠ صباحا وحتى ٢ ونصف ظهرًا، على أن يكون آخر موعد للاشتراك والحجز يوم الأحد ٥ سبتمبر أو حتى اكتمال العدد.

زراعة اشجار بمدينة المهندسين بالإسكندرية

وأكد أن الدورات التدريبية ضمن نشاط الكامب الصيفى الذى أطلقته اللجنة الاجتماعية والثقافية ليكون نشاط متكامل ومتنوع يشمل أنشطة تعليمية وتثقيفية ورياضية ونفسية وتنمية مهارات حياتية.