الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

علاء عابد: إعادة المصريين من أفغانستان تعكس حرص الرئيس على حياة المواطن

إعادة المصريين من
إعادة المصريين من أفغانستان

أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح  السيسي بعودة المصريين من أفغانستان، وعودة الجالية المصرية والبعثة الأزهرية، وكذلك مسئولي السفارة المصرية، تعكس مدى حرص القيادة السياسية المصرية على حياة المواطن وأن حياة المصريين خط أحمر. 

وأضاف النائب علاء عابد، أن توجيهات الرئيس بعودة الجاليه المصرية من أفغانستان، تؤكد أن مصر تحافظ على أبنائها في الخارج والداخل، وقد رأينا المشروعات القومية التي نفذتها الدولة وبناء البنية التحتية ومبادرات اجتماعية وإنسانية ومنها مبادرة حياة كريمة التي وصانت كرامة المواطن المصري. 

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن التحرك السريع للدولة المصرية تجاه أبناءها المصريين في أفغانستان، ليس بجديد لاهتمام الدولة المصرية بكل مواطن مصرى، فقد كان هناك من قبل نقل المصريين من ليبيا في أكثر من مرة وتحرك الدولة نحو نقل المصريين العالقين في بداية جائحة كورونا وعودتهم بسلام إلى أرض الوطن، وهذا أدى إلى زيادة ثقة المصريين في القيادة السياسية المصرية وأنها لا تتخلى عن أبناءها.

النائب علاء عابد لجنة النقل والمواصلات الرئيس عبد الفتاح السيسي عودة المصريين من أفغانستان الجالية المصرية البعثة الأزهرية

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تاريخ يعتدى على تاريخ

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