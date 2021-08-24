الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط صاحب مصنع ملابس يقلد الماركات العالمية فى البساتين

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من القبض على صاحب مصنع ملابس غير مرخص ويقلد الماركات العالمية فى البساتين.

وتمكنت قوة أمنية من مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط صاحب مصنع ملابس جاهزة بمنطقة البساتين؛ لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من الملابس الجاهزة مجهولة المصدر مُستخدمًا علامات تجارية لماركات عالمية "مقلدة" غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المصنع على "1000 قطعة ملابس منتج نهائى، تحمل إحدى العلامات التجارية، 1000 قطعة تحت التصنيع، 50 توب قماش بإجمالى 3000 متر، 1500 ملصق مدون عليه علامتان تجاريتان، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها".

وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.

مديرية امن القاهرة البساتين صاحب مصنع ملابس الماركات العالمية مباحث إدارة التموين علامات تجارية جمهور المستهلكين

رئيس التحرير

وائل لطفي

تاريخ يعتدى على تاريخ

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