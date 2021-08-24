«تحولات جماعة الإخوان المسلمين.. نظرة مستقبلية» أحدث إصدارات «تريندز» للبحوث

صدر حديثا عن مركز تريندز للبحوث والاستشارات، دراسة جديدة ضمن سلسلة “اتجاهات حول الإسلام السياسي” بعنوان: “تحولات جماعة الإخوان المسلمين.. نظرة مستقبلية”. تحولات جماعة الإخوان المسلمين.. نظرة مستقبلية، من تأليف الباحث الدكتور عمرو الشوبكي.

تنقسم هذه الدراسة إلى ثلاثة أقسام رئيسية ومقدمة وخاتمة؛ يناقش القسم الأول طبيعة التداخل بين الجماعة الدينية، والفعل السياسي، والطريقة التي أسست بها جماعة الإخوان المسلمين تنظيمها العقائدي، والذي اعتبر سر قوتها ومصدر ضعفها في الوقت نفسه.

كما تضمن هذا القسم أيضاً تحليلاً لخطاب الجماعة في فترات التأسيس الأولى الرافض للحزبية، وكيف أنه اعتمد على برامج التربية الدينية أكثر من الاهتمام بالبرنامج السياسي التفصيلي، وعرض أبرز مفاهيم سيد قطب التي ظلت حاضرة داخل الجماعة.

أما القسم الثاني فعالج التحولات التي أصابت توجهات الجماعة في العقد الأخير من هذا القرن، وتحديداً عقب وصولهم للسلطة في مصر وفشلهم في حكم البلاد، ثم سقوطهم وإنهاء حكمهم في 3 يوليو 3013، وقد عالج هذا القسم أسباب هذا الفشل، وكيف أن البنية التنظيمية الدينية المغلقة التي اعتُبرت أحد أسباب قوة الجماعة تحولت إلى عامل رئيسي في رفض غالبية الناس لسلطتهم، واتضحت أزمة صيغة الإخوان القائمة على التمسك بجماعة دينية عقائدية مغلقة لديها ذراع أو حزب سياسي تابعًا هيكلياً للجماعة الدينية، وكيف قامت باتخاذ إجراءات ومواقف سياسية هي عكس المتعارف عليه في كل التجارب الانتقالية، كما عالج هذا القسم التناقضات في خطاب الإخوان، وكيف تم تركيب الشعارات الثورية التي رفعتها على بنية جماعة محافظة تبعاً لهدف الوصول أو البقاء في السلطة.

أما القسم الثالث فتطرق لقضايا المستقبل، سواء المتعلقة بحدود الحضور السياسي لجماعة الإخوان ومستقبله، وكذلك تحولات الخطاب السياسي لديهم، بالإضافة إلى رؤية مستقبل العنف والعمليات الإرهابية التي مارستها الجماعة طوال الفترة الماضية في مصر، وتضمنت الدراسة أخيراً سيناريوهات المستقبل بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين، ثم جاءت الخاتمة لرصد أهم النتائج المستخلصة من هذه الدراسة.

عمرو الشوبكي في سطور

يذكر أن دكتور عمرو الشوبكي، حاصل على بكالوريوس علوم سياسية جامعة القاهرة (1984)، وماجستير علوم سياسية من معهد الدراسات السياسية بمدينة إكس أون بروفانس في فرنسا (1993) ودكتوراه في العلوم السياسية من جامعة باريس 1 السوربون فرنسا (2001).

والدكتور الشوبكي باحث متخصص في مجال النظم السياسية وحركات الإسلام السياسي ومحاربة التطرف، وهو خبير أيضاً في السياسة التركية وقضايا الإسلام الأوروبي والعلاقات العربية الأوروبية.

كما صدر له العديد من الكتب والأبحاث باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية حول قضايا الإصلاح السياسي؛ ومنها: كتاب “الإخوان المسلمين من الجذور إلى اليوم” الصادر بالفرنسية في 2009؛ وكتاب “أزمة الإخوان المسلمين”، الصادر عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام؛ وكتاب “تحولات جماعات التطرف العنيف” في مارس 2018 بالإنجليزية عن شبكة “اليورميسكو”.

كما أنه نائب سابق (مستقل) في البرلمان المصري 2011 و2015، وكان عضواً في لجنة الخمسين لكتابة الدستور المصري (2014)، وعضواً في المجلس التنفيذي (2005-2011) لشبكة الأبحاث المتوسطية “اليورميسكو”، التي تضم 106 مراكز للفكر والأبحاث.

والدكتور عمرو الشوبكي هو كاتب في صحيفة المصري اليوم المصرية، وله أيضاً مقالات منشورة في صحف: الأهرام، والحياة، والشرق الأوسط، والخليج، والبيان الإماراتية، وصحيفتي لو فيجارو، ولو بوان الفرنسيتين، وأجريت معه مئات المقابلات في صحف عربية وأجنبية، كما شارك في مئات المؤتمرات الدولية في العديد من البلدان العربية والأوروبية والولايات المتحدة.