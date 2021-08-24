الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«بيغفِّل الناس».. القبض على «لص الهواتف» في عابدين

متهم
متهم

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الثلاثاء، من القبض على أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال سرقة الهواتف المحمولة، بمنطقة عابدين.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة تردد أحد الأشخاص على محل بيع هواتف محمولة كائن بدائرة القسم لعرض هواتف محمولة للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتهم الحقيقية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته 4 هواتف محمولة "ماركات مختلفة" مجهولين المصدر، مبلغ مالى.

بمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في سرقة متعلقات المواطنين من داخل محال المأكولات بأسلوب "المغافلة، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وتهموه بالسرقة، وقرروا بعدم تحريرهم محاضر بوقائع السرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

 

مسجل خطر عابدين سرقة الهواتف المحمولة نشاط إجرامى مباحث القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

تاريخ يعتدى على تاريخ

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