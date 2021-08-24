«بيغفِّل الناس».. القبض على «لص الهواتف» في عابدين

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الثلاثاء، من القبض على أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال سرقة الهواتف المحمولة، بمنطقة عابدين.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة تردد أحد الأشخاص على محل بيع هواتف محمولة كائن بدائرة القسم لعرض هواتف محمولة للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتهم الحقيقية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته 4 هواتف محمولة "ماركات مختلفة" مجهولين المصدر، مبلغ مالى.

بمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في سرقة متعلقات المواطنين من داخل محال المأكولات بأسلوب "المغافلة، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وتهموه بالسرقة، وقرروا بعدم تحريرهم محاضر بوقائع السرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.