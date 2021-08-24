لتحقيق نسب مشاهدة.. 3 شباب وراء استعراض فيديو الدراجات البخارية بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى- فيسبوك - يتضمن قيام عدد من قائدي الدراجات النارية بحركات استعراضية معرضين حياة المواطنين للخطر بالبحيرة.

بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من تحديد مرتكبى الواقعة 3 أشخاص، مقيمين بمدينة شبراخيت.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم دراجتين ناريتين "بدون لوحات" ، مركبة "توك توك"، المستخدمين فى الواقعة.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقيادتهم الدراجتين ومركبة "التوك توك" بدون ترخيص، وقيامهم بتصوير مقطع الفيديو وعرضه على موقع التواصل الاجتماعى بهدف تحقيق نسب عالية من المشاهدات من قِبل رواد مواقع التواصل الإجتماعى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.