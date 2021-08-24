الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بروفات مهرجان نقابة المهن التمثيلية «التجربة الأولى» الدورة السادسة (صور)

بروفات
بروفات

كشف المخرج سامح بسيوني مدير مهرجان نقابة المهن التمثيلية، كواليس بروفات الاستعداد لتقديم الدورة الجديدة من المهرجان الذي يرأسه الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

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وكتب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلاً: "اللهم نسألك النجاح والتوفيق، رئيس المهرجان السيد النقيب الدكتور أشرف زكي، مدير المهرجان سامح بسيوني، نائب مدير المهرجان منة بدر تيسير".

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وكان قد أعلن المخرج والفنان المسرحي سامح بسيوني مدير مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي"التجربة الأولى"، منذ فترة قصيرة عن أسماء لجنة اختيار مشاريع مهرجان النقابة الدورة السادسة، والتي ستقام خلال أيام قليلة على مسرح النهار بشارع القصر العيني ويرأس المهرجان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

وتضم لجنة اختيار مشاريع مهرجان النقابة الدورة السادسة، كل من الفنان أحمد سلامة، والمخرج إسلام إمام، والفنان رامي الطمباري، والفنان تامر الكاشف، والدكتورة هايدي عبد الخالق، والدكتور حمدي عطية.

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وأعلنت مؤخراً إدارة المهرجان عن شروط المشاركة في مهرجان نقابة المهن التمثيلية، ووضعت إدارة مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي شروطا واضحة للمشاركة بالدورة السادسة من المهرجان المزمع إقامتها في شهر سبتمبر القادم، وهى أن تكون عناصر العرض المسرحي عناصر نقابية فقط ويمنع أن يجمع أحد العناصر بين عرضين لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المبدعين.

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وأضافت إدارة المهرجان أنه لا يجيب أن يكون العرض قد سبق وقدم في أى جهه آخرى، وأن لا يقل زمن العرض عن 45 دقيقة ولا يزيد عن 90 دقيقة، كما يشترط أن يكون المخرج ومهندس الديكور لم يسبق لهم تقديم أى تجربة على مسرح الاحتراف.

الدورة السادسة من المهرجان تقام فعالياتها يوم 10 من شهر سبتمبر المقبل، برئاسة الدكتور الفنان أشرف زكي وإدارة الفنان سامح بسيوني ونائب مدير المهرجان الفنانة منه بدر تيسير.

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يذكر أن المخرج والفنان سامح بسيوني مدير المهرجان قد شارك مؤخراً في مسلسل "ملوك الجدعنة" كممثل، وهو المسلسل الذي عرض في شهر رمضان الماضي وحقق نجاحاً كبيراً وشارك في بطولته الفنان عمرو سعد والفنان مصطفى شعبان.

المقبل منة المسلسل المهر المخرج سامح ممثل ليلة الاولى النهار المهن التمثيلية فنانة في دور ماء الله سبتمبر مصطفي منع أدم سلامة جيب

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تاريخ يعتدى على تاريخ

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