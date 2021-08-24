النفط يصعد مع تنامي آمال الطلب عقب موافقة أمريكية كاملة على لقاح كورونا

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعدما منحت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية موافقتها الكاملة على استخدام لقاح “فايزر/بيونتيك” المضاد لكوفيد-19، مما عزز آمال المستثمرين بطلب أعلى على الوقود إثر زيادة محتملة لمعدلات التطعيم في الولايات المتحدة.

وزادت العقود الآجلة لمزيج برنت الخام 46 سنتا، ما يعادل 0.7 بالمئة، إلى 69.21 دولار للبرميل بحلول الساعة 0648 بتوقيت جرينتش، وكسب خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتا ما يوازي 0.5 بالمئة إلى 65.98 دولار.

وقفز الخامان القياسيان أكثر من خمسة بالمئة أمس، بدعم من هبوط الدولار بعدما مُني بأكبر خسارة أسبوعية فيما يزيد عن تسعة أشهر في الأسبوع الماضي.

وأصدرت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، التي منحت اللقاح موافقة للاستخدام الطارئ في ديسمبر كانون الأول، موافقتها الكاملة على تطعيم من يبلغون من العمر 16 عاما أو أكثر باللقاح الذي يؤخذ على جرعتين.

كما عزز الأسعار ترجيح استطلاع مبدئي لـ"رويترز" قبل صدور بيانات عن القطاع، هبوط مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي بينما يتوقع ان تكون مخزونات نواتج التقطير قد ارتفعت.

وانتعش استهلاك شركات التكرير الهندية من الخام في يوليو لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر مع تعافي الطلب على الوقود مما دعم الأسعار.

وفي سياق متصل، استقرت أسعار النفط الجمعة، مبتعدة عن أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر، لكن لا تزال في طريقها لتكبد خسارة أسبوعية تزيد عن خمسة في المئة، إذ أدت عمليات الإغلاق الجديدة في البلدان التي تواجه حالات متزايدة من سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا إلى إضعاف توقعات الطلب على الوقود.

كما نال عزوف المستثمرين بصورة عامة عن المخاطر من النفط مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر بفضل مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي يفكر في تقليص برنامجه للتحفيز هذا العام.