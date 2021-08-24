بعد إجازة قصيرة.. ماجد الكدواني يستأنف «موضوع عائلي» السبت المقبل

يستأنف النجم ماجد الكدوانى تصوير أحداث دوره في المسلسل الدرامي الجديد “موضوع عائلي” السبت المقبل، وذلك بعد إجازة قصيرة من أجل تغيير الديكورات، حيث انتهى نجوم العمل من تصوير كافة المشاهد الخارجية فى مدينة الغردقة الأسبوع الماضي.

وانتهى ماجد الكدواني من تصوير أسبوع كامل في المسلسل الذي يحمل اسم مؤقت "موضوع عائلي"، وجمعت المشاهد بين ماجد الكدواني وشيرين رضا ورنا رئيس في الديكور الرئيسي للمسلسل.

وانضمت الفنانة امينة خليل الى اسرة المسلسل حيث تظهر كضيف شرف ضمن أحداث المسلسل من خلال دور زوجة ماجد الكدوانى من خلال 10 مشاهد فقط.

وكان ماجد الكدواني قد تعاقد على مسلسل "موضوع عائلي" قبل شهرين وتأجل تصويره أكثر من مرة بسبب انشغال ماجد بتصوير عدد من الأعمال السينمائية.

مسلسل موضوع عائلي مكون من 10 حلقات، وسيتم عرضه على إحدى المنصات التي لم يتم تحديدها بعد، ويعد العمل هو البطولة الأولى لماجد في الشاشة الصغيرة وأول أعماله الموجهة خصيصًا للمنصات الإلكترونية.

أبطال مسلسل موضوع عائلي

مسلسل موضوع عائلي من بطولة ماجد الكدواني وصبري فواز ومحمد شاهين وإيناس كامل وشيرين رضا وياسمين رئيس، والمسلسل 10 حلقات من إخراج أحمد الجندي وتأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندي وسامح جمال.

يذكر أن بطل المسلسل ماجد الكدوانى يعيش حالة من النشاط الفني حالياً، حيث يعرض له في السينمات فيلم "مش أنا" مع النجم تامر حسنى، وأيضا "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" مع كريم عبد العزيز ودينا الشربينى، وانتهى من تصوير فيلم "بره المنهج" بمشاركة روبى وإخراج عمرو سلامة، وأيضاً انتهى من فيلم "الجريمة" مع أحمد عز ومنة شلبى وسيد رجب وإخراج شريف عرفة.

كان آخر أعمال الفنان ماجد الكدواني في الدراما ظهوره في مسلسل "الاختيار 2" مع كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، والذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، وجسد شخصية اللواء مراد، كما ظهر كضيف شرف في مسلسل "ولاد ناس" الذي عرض في شهر رمضان الماضى أيضاً.