الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فرنسا تفكّر في تقديم «جرعة لقاح كورونا الثالثة» في سبتمبر

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلن وزير الصحة الفرنسي "أوليفييه فيران" إمكانية تقديم جرعة ثالثة من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل للأشخاص المعرضين للخطر وذلك لتقوية جهازهم المناعي.

وقال الوزير الفرنسي - حسمبا ذكرت قناة "فرانس 24" الاخبارية اليوم الثلاثاء - إن هيئة الصحة العليا ستتخذ هذا القرار قريبا وستبلغ الوزارة عن فائدة الجرعة الثالثة للأشخاص الأكثر ضعفا.

وأكد "أوليفييه" أنه من المحتمل أن تطلب جمعية الصحة الأمريكية من وزارة الصحة الفرنسية إجراء هذه الجرعة الثالثة لجميع الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عاما وأكثر والذين يتم استدعاؤهم تقليديا للتطعيم ضد الأنفلونزا ، وفي الأشخاص الأصغر سنا الذين يعانون من أمراض مزمنة، موضحا أنه يمكن البدء في تلقيح الجرعة الثالثة اعتبارا من الشهر المقبل حيث يجب مرور ستة أشهر على الأقل بين الجرعة الثانية والثالثة.

وأضاف الوزير أن ألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة قرروا أيضا إعطاء جرعة ثالثة اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن تطرح هيئة الصحة العليا في فرنسا هذه القضية خلال الأيام القليلة المقبلة.

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وائل لطفي

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