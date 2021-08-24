سويسرا: إعطاء 9.4 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء أنه تم إعطاء 9.4 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في سويسرا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في سويسرا بنحو 25 لفا و168 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد أربعة أشهر لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت سويسرا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 31 أسبوعا.

ووفقا للبيانات، وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا إلى 758 ألفا و984 حالة، والوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 10 آلاف و950.

ومضى عام و26 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد.