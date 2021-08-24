الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اشتراطات قيد خريجي كليات الطب الأجنيبة والخاصة بالنقابة

النقابة العامة لأطباء
النقابة العامة لأطباء مصر

أصدرت النقابة العامة لأطباء، بيانًا، بالتزامن بمناسبة مع بدء تنسيق الجامعات؛ للتذكير بقراراتها السابقة التي تنظم اشتراطات قيد خريجي كليات الطب بها سواء خارج مصر أو من كليات الطب الخاصة في الداخل.

وأوضحت نقابة الأطباء، أن قواعد قيد خريجي كليات الطب الأجنبية بالنقابة كالتالي: 

– يشترط دراسة مواد الأحياء والكيمياء والفيزياء كمواد مؤهلة لدراسة الطب، ويجب تقديم شهادة الثانوية العامة قسم علمي أو شهادة توضح دراسة هذه المواد عند طلب القيد بالنقابة.

– عدم زيادة الفرق بمجموع الثانوية العامة على 5% عن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب الحكومية في نفس سنة الحصول على الثانوية العامة، ويطبق هذا البند على الثانوية العامة 2020 وما بعدها (من بدأ دراسة الطب فى العام الدراسي ٢٠١٩ -٢٠٢٠ وما بعدها).

- بالنسبة لجميع الحاصلين على بكالوريوس الطب من خارج مصر يشترط لقيده بالنقابة، إحضار إفادة من الدولة المانحة للبكالوريوس تُفيد بأن حامل هذه الشهادة يُسمح له بمزاولة المهنة في البلد المانحة.

وأشارت النقابة العامة للأطباء، إلى أنه بالنسبة لاشتراطات قيد خريجي كليات الطب الخاصة داخل مصر، فإن مجلس النقابة اشترط لقيد خريجي كليات الطب الخاصة في مصر، والتي لم تبدأ بها الدراسة ضرورة أن تستكمل الكلية جميع اشتراطات الإنشاء والدراسة، وأن تمتلك مستشفى بعدد أسرة مناسب لتدريب الطلاب وإلا فلن يتم قيد خريجيها بالنقابة.

ولفتت إلى أنه بالنسبة للكليات الخاصة التي بدأت الدراسة بها فعليًا، تُمنح فترة سماح ثلاث سنوات لتوفيق الأوضاع المذكورة وإلا لن يتم أيضا قيد خريجيها بنقابة الأطباء.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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