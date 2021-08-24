فرقة الفنون الشعبية تستقبل وزير الإتصالات في أسوان (صور)

استقبلت فرقة الفنون الشعبية التابعة لقصر ثقافة أسوان بزيهم المميز الذي يعبر عن الطبيعة النوبية الجميلة، صباح اليوم الثلاثاء، بالأغنيات النوبية، الدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بحديقة درة النيل أمام مبنى محافظة أسوان.

جولة وزير الإتصالات ومحافظ أسوان

وحرص فرقة الفنون الشعبية على ترديد اسم الدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وسط أجواء مليئة بالسرور والترحيب.

جولة وزير الإتصالات ومحافظ أسوان

وجاء ذلك بحضور أحمد شعبان، والدكتور غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان، اللواء أيمن رضا، السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، والعديد من العاملين بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جولة وزير الإتصالات ومحافظ أسوان

جدير بالذكر أن يشمل برنامج الدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عقد اجتماع بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام محافظة أسوان، بالإضافة إلى تفقد العديد من الأماكن الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جولة وزير الإتصالات ومحافظ أسوان

جولة وزير الإتصالات ومحافظ أسوان

جولة وزير الإتصالات ومحافظ أسوان