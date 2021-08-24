«الاتصالات»: شركات المحمول تفقد 2.4 مليون مشترك خلال مايو ويونيو

كشف أحدث تقارير مؤشرات قطاع الاتصالات، الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد مشتركي الهاتف المحمول والهاتف الثابت بلغ نحو 108.9مليون مشترك بنهاية يونيو 2021، مقارنة بنحو 106.47 مليون مشترك عن الفترة نفسها عام 2020، بزيادة سنوية بلغت 2.43 مليون مشترك، وبتراجع شهري بلغ نحو 1.86 مليون مشترك بعد أن سجل نحو 110.76 مليون مشترك خلال مايو السابق عليه في حين فقد السوق نحو 2.7 مليون عميل خلال شهري مايو ويونيو معا.

إجمالي مشتركي الهاتف المحمولو

أشار التقرير- الذى حصلت "الدستور" على نسخة منه- إلى أن إجمالي أعداد مشتركي الهاتف المحمول بلغ نحو ٩٨.٦٠ مليون مشترك بنهاية يونيو الماضي مقارنة بنحو ٩٦.٥٨ مليون مشترك عن الفترة نفسها عام 2020، بزيادة سنوية بلغت ٢.٢ مليون مشترك بنسبة نمو ٢.٠٨%، في حين سجلت نسبة تراجع شهري نحو ١.٣%، بعد أن سجل عدد المشتركين في مايو السابق عليه نحو 99.90 مليون مشترك. وفقدت شركات الاتصالات نحو ٢.٣٧ مليون عميل خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، بعد أن سجلت نحو 100.97 مليون مشترك بنهاية أبريل ٢٠٢١.

ونوه بأن معدل انتشار الهاتف المحمول بلغ نحو 95.96 % بنهاية يونيو 2021، مقارنة بنحو ٩٥.٧٣% عن نفس الفترة عام 2020، بمعدل تغير سنوي 0.23%، وتراجع شهري 1.41% بعد أن سجل خلال مايو السابق عليه نحو 97.37%.

مؤشرات الهاتف المحمول يونيو 2021

الخطوط

وبين أن إجمالي عدد خطوط التليفون الثابت بلغ نحو 10.30 مليون خط بنهاية مايو الماضي، مقارنة بنحو 9.89 مليون خط عن نفس الفترة عام 2020 بمعدل نمو سنوي بلغ 4.08% بزيادة بلغت 410 الف مشترك، وبمعدل تراجع شهري سجل 5.20% شهريًا، بانخفاض قدره 560 ألف مشترك بعد أن سجل 10.86 مليون مشترك خلال مايو السابق عليه.

وبلغت السعة الحالية للسنترالات الأرضية نحو 25.11 مليون خط أرضي بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 25.02 مليون خط عن نفس الفترة عام ٢٠٢٠ بتغير سنوى 0.35%، وبمعدل نمو شهري 0.22%، بعد أن بلغت نحو 25.05 مليون خط أرضي مايو .

مشتركو الهاتف الثابت

وأضاف التقرير أن معدل انتشار الهاتف الثابت بلغ نحو 7.79% بنهاية يونيو 2021، مقارنة بنحو 7.73% عن نفس الفترة عام 2020، بمعدل تغير سنوي 0.26% وشهري 0.06%، بعد أن سجل خلال مايو السابق عليه نحو 7.81%.

ونوه بأن عدد مشتركي التليفون الثابت في الحضر بلغ نحو 7.96 مليون خط بنهاية يونيو ٢٠٢١ مقارنة بنحو 7.43 مليون خط عن نفس الفترة عام 2020، في حين بلغ عدد مشتركي التليفون الثابت في الريف نحو 2.34 مليون خط بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 2.17 مليون خط عن نفس الفترة عام ٢٠٢٠.

وأوضح أن عدد السنترالات بلغ 1511 سنترالًا، منها 1052 سنترالًا في الريف، في حين استحوذ القطاع المنزلي عن نحو 89% من مشتركي الهاتف الثابت، تلاه القطاع التجاري بنحو 9%، وأخيرًا القطاع الحكومي بنحو 2% فقط من المشتركين