طالع.. أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم 24 أغسطس 2021

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم 24 أغسطس 2021 داخل المزارع وفي السوق للمستهلك من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل حتى تصدر القائمة البحثية خلال الساعات الأخيرة من قبل ربات البيوت قبل وضع الميزانية الأسبوعية لشراء الطيور لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير أسعار الطيور.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم 24 أغسطس 2021

تشهد أسعار الدواجن في السوق المحلي حالية من الاستقرار وذلك وفقا لشعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، وذلك بسبب توافر السلع المعروضة في الأسواق للمستهلك وقلة الطلب عليه حيث تتراوح سعر الدجاج البيضاء بين 21 و22 جنيها للكيلو في المزارع و من 23 إلى 24 للكيلو في السوق للمستهلك فيما بلغ سعر الدجاج البلدي من 35 و 36 جنيها للكيلو في المزارع و من 37 و 38 للكيلو في الأسواق للمستهلك.

وتتراوح أسعار الدجاج الأمهات البيضاء بين 17 و 18 جنيها للكيلو في المزارع و من 19 إلى 20 جنيها للكيلو في الأسواق للمستهلك وأسعار دجاج الساسو بين 42 و 43 جنيها للكيلو للمزارع و 44 و 45 جنيها للكيلو في الأسواق للمستهلك.

أسعار البيض في الأسواق المصرية للمستهلك

شهدت أسعار كارتونه البيض تباين طفيف في الأسعار حيث وصل تتراوح أسعار كارتونه البيض الأبيض من 34.5 و 35 جنيها في المزرعة فيما سجلت أسعار الكرتونه في الأسواق المصرية للمستهلك 37 و 38 جنيها بإضافة أسعار النقل فيما تتراوح أسعار كارتونه البيض الأحمر من 37 و 38 جنيها في المزارع فيما سجل سعره في الأسواق للمستهلك 39 و 40 جنيها للكرتونة فيما سجل سعر البيض البلدي في المزرعة 47 و 48 جنيها وفي السوق المحلي للمستهلك 50 جنيها.

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أسعار الدواجن ومشتقاتها في الأسواق

أسعار مشتقات الدواجن في الأسواق

تطالع ربات البيوت بورصة الدواجن الرئيسية اليوم 24 أغسطس 2021 لشراء مشتقات الدواجن من السوق المصري حيث بلغ سعر أجنحة الفراخ 21 جنيها للكيلو وبلغ سعر كيلو الدبابيس 45 جنيها، وبلغ سعر كيلو الأوراك 33 جنيها للكيلو فيما بلغ سعر البانية 76 جنيها للكيلو.