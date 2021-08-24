سقوط تشكيل عصابي يروج المخدرات في مخازن سرية بالسيارات في أسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط تشكيلًا عصابيًا ضم 3 مسجلين خطر تخصص نشاطهم الإجرامي فى نقل وتهريب مخدر الحشيش بكميات كبيرة من محافظات الوجه البحرى وترويجها على عملائهم بنطاق محافظات الوجه القبلي، فضلًا عن قيامهم بإعداد وتجهيز مخازن سرية بإحدى السيارات يصعب الوصول إليها وذلك إمعانًا في التمويه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحد المتهمين حال استقلاله السيارة المشار إليها بدائرة قسم شرطة أسيوط الجديدة، وعثر بحوزته على 360 طربة لمخدر الحشيش وزنت 36 كجم مخبأة بمخازن سرية داخل كابينة السيارة ومبلغ مالي هاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات وبمشاركته المتهمان الآخران في نشاطه الإجرامي.

وجارِ تكثيف الجهود لضبطهما وبتطوير مناقشة المتهم أمكن تحديد مصدر حصوله على المضبوطات من أحد التشكيلات العصابية الخطرة في الاتجار بمخدر الحشيش محددين مقيمين بمحافظة الشرقية.

بتكثيف التحريات تبين صحة المعلومات، وقيام المذكورين بتكوين تشكيلًا عصابيًا للاتجار بمخدر الحشيش، متخذين من مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية مسرحًا لمزاولة نشاطهم غير المشروع يضم 5 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية.

وبالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية أمكن ضبطهم حال تواجدهم بمسكنهم بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان، وبحوزتهم 84 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8٫400 كجم مبلغ مالى 5 هواتف محمولة سيارة.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات الاتجار، واستخدامهم للسيارة فى النقل والترويج على النحو الذى أكدته التحريات.