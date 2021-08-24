57 وفاة و1891 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلغاريا

سجلت السلطات الصحية في بلغاريا، 1891 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات المسجلة في البلاد منذ بدء تفشي الوباء إلى 443 ألفًا و186 حالة.

وذكرت بوابة المعلومات الوطنية في تقريرها اليومي، حسبما أوردت وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية، اليوم الثلاثاء، أنه تم خلال نفس الفترة تسجيل 57 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 18 ألفًا و532 حالة منذ بداية الجائحة.

وأشارت إلى إجمالي المتعافين بلغ 402 ألف و268 شخصًا، بعد تعافي 626 مريضًا، في حين بلغ عدد الحالات النشطة 22 ألفًا و386 حالة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأشارت منظمة الصحة العالمية، إلى أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.