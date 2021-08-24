91 وفاة و4075 إصابة جديدة بفيروس كورونا في باكستان

سجلت وزارة الصحة الباكستانية 4075 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء في البلاد إلى مليون و131 ألفًا و659 شخصًا.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في الوزارة، حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، اليوم الثلاثاء، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 91 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 25 ألفا و94 حالة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى مليون و15 ألفًا و519 متعافيًا، بعدما تماثلت 2857 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لأحدث البيانات، فيبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 91 ألفًا و46 حالة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.