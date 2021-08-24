الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوتين: نسبة الأسلحة الحديثة في قواتنا النووية فاقت الــ80%

بوتين
بوتين

 أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أن نسبة الأسلحة الحديثة في القوات النووية الاستراتيجية لبلاده فاقت الـ80%.

وقال بوتين في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن"معظم السلاح الروسي لا مثيل له في العالم حاليًا وحتى في المستقبل"، مشيرًا إلى أن تطوير الصناعات الحربية والقوات المسلحة الروسية يأتي على أساس قاعدة تقنية جديدة.

وكان المكتب الصحفي للرئاسة الروسية "الكرملين" قد أعلن أن بوتين شارك أمس الإثنين في مراسم افتتاح فعاليات المنتدى "الجيش - 2021" العسكري التقني الدولي الذي سيعقد في مدينة كوبينكا أحد ضواحي موسكو.

ويهدف المنتدى إلى المساعدة في إعادة التجهيز التقني وزيادة كفاءة أنشطة وزارة الدفاع، وتحفيز التطوير المبتكر للمجمع الصناعي العسكري، والمساهمة في تطوير التعاون العسكري التقني بين موسكو والدول الأجنبية.

 

 

 

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وائل لطفي

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