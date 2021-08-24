42 وفاة و5747 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا

سجل معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، 5747 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 3 ملايين و877 ألفًا و612 حالة.

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن المعهد، قوله، اليوم الثلاثاء، إنه تم خلال نفس الفترة تسجيل 42 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة إلى 92 ألفًا و22 حالة.

وأفاد بأن حوالي ثلاثة ملايين و706 آلاف و200 حالة تماثلوا للشفاء من المرض.

وكانت أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة "بلومبرج" للأنباء حتى أمس الإثنين، أنه تم إعطاء 99.3 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في ألمانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بنحو 346 ألفًا و177 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد شهرين لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت ألمانيا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 34 أسبوعا.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

