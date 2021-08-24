الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات: استمرار «هجمات الحوثي» يعكس استخفافها بالقوانين الدولية

الحوثيين
الحوثيين

أدانت دولة الإمارات العربية، محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية، بطريقة ممنهجة ومتعمدة في منطقة "خميس مشيط" في المملكة العربية السعودية الشقيقة، بطائرة بدون طيار مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الثلاثاء، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، داعية المجتمع الدولي لأن يتخذ موقفا فورياً وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي.

وأوضحت أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما جددت الوزارة تضامن الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، موضحة أن أمن الإمارات وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ.

وكان أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة مُسيرة مُفخخة، أطلقتها ميليشيا الحوثيين باتجاه خميس مشيط في السعودية.

وأكد التحالف، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الفضائية اليوم الثلاثاء، استمرار الميليشيا الحوثية العدائية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، قائلًا:"نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية".

يشار إلى أنه منذ فترة تواصل تلك الميليشيات محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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