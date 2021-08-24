الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض: واشنطن ستجلي جميع رعاياها من أفغانستان بنهاية أغسطس

جيك سوليفان
جيك سوليفان

 أكد البيت الأبيض، أن واشنطن ستتمكن من إتمام إجلاء جميع رعاياها الأمريكان من أفغانستان، بحلول نهاية الشهر الجاري .
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، حسبما أفادت قناة "الحرة"، اليوم الثلاثاء، إن تقدما هائلا تحقق في عملية الإجلاء ، واصفا إياها ب"الخطيرة والمعقدة"، وأن بلاده تتشاور مع حلفائها وشركائها في شأن إجلاء رعاياها.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قد أعلنت في وقت سابق، أنه تم إجلاء نحو 16 ألف شخص من أفغانستان عبر مطار كابول خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، في وقت تتسارع وتيرة عمليات الإجلاء دوليا قبل مهلة 31 أغسطس النهائية.

وأشار مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إلى أن الولايات المتحدة تجري محادثات يومية مع حركة طالبان عبر قنوات سياسية وأمنية وتحقق "تقدمًا هائلًا" في إجلاء الأمريكيين وغيرهم من أفغانستان.

وردًا على سؤال عما إذا كان الرئيس الأمريكي جو بايدن سيمدد مهلة انسحاب القوات الأمريكية لما بعد 31 أغسطس، قال سوليفان إن الرئيس يتعامل مع الأمر "يومًا بيوم، وسيتخذ قراراته تباعًا".

وفي نفس السياق، يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن بقادة دول مجموعة السبع افتراضيًا اليوم الثلاثاء، لمناقشة الوضع في أفغانستان.
ومن جانبها، قالت المتحدثة، جين ساكي: "سيناقش القادة التنسيق الوثيق بشأن السياسة المتعلقة بأفغانستان وإجلاء مواطنينا، والأفغان الشجعان الذين وقفوا معنا على مدار العقدين الماضيين، وغيرهم من الأفغان المستضعفين"، مضيفة: "سيناقش القادة أيضًا خطط تقديم المساعدة الإنسانية والدعم للاجئين الأفغان".
ولفتت المتحدثة باسم البيت الأبيض إلى أن الاجتماع المزمع سيستكمل ما تم بحثه في المحادثات الهاتفية، التي أجراها بايدن هذا الأسبوع مع عدد من قادة مجموعة السبع، وهم رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي.

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