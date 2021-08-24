الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الصحة

خسائر بالمليارات داخل النظام الصحي الأمريكي بسبب غير الملقحين ضد «كورونا»

كورونا في أمريكا
كورونا في أمريكا

كشفت دراسة أمريكية حديثة، عن حجم الخسائر الهائلة التي يتكبدها النظام الصحي الأمريكي؛ بسبب الرافضين لأخذ اللقاحات المضادة لفيروس كوررونا المُستجد، مؤكدة أن التكلفة قد يتحملها "الجميع" وليس المرضى فقط.
وذكرت الدراسة - التي أجرتها منظمة "كايزار فاميلي فاونديشن" غير الربحية، اليوم الثلاثاء - إن البالغين غير الملقحين الذين دخلوا المستشفيات جراء الإصابة بالفيروس كلفوا النظام الصحي الأمريكي ما لا يقل عن 2.3 مليار دولار خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين.
وأشارت إلى أنه كان من الممكن منع حدوث أكثر من 100 ألف حالة إصابة (بواقع 37 ألف حالة في يونيو، و76 ألف حالة في الشهر التالي) من دخول المستشفيات بواسطة التطعيم .
وأوضحت أنه بالرغم من أن هذه اللقاحات متاحة بسهولة وبشكل مجاني، يتردد العديد في أخذها، وهو ما أدى لزيادة كبيرة في معدلات الإصابات وزيادة حالات دخول المستشفيات وخاصة مع تفشي سلالة "دلتا" المتحورة من الفيروس.
وقالت إنه "نظرا للقوانين التي تمنع شركات التأمين من فرض دفع أقساط أعلى على الأشخاص غير الملقحين، فإن فاتورة العلاج ستقع على عاتق الجميع لأنهم (غير الملقحين) سيدفعون فقط حصة صغيرة من التكلفة مباشرة".

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
 

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وائل لطفي

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