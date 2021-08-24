الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

17165 إصابة جديدة بكورونا في تايلاند

كورونا في تايلاند
كورونا في تايلاند

سجلت وزارة الصحة العامة في تايلاند، 17 ألفًا و165 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها 226 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء الجائحة في البلاد إلى 9 آلاف و788 وفاة.

وذكرت صحيفة “بانكوك بوست” التايلاندية، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بداية الوباء ارتفع إلى مليون و83 ألفًا و951 حالة إصابة، بعد تسجيل الحالات الجديدة التي من بينها 16 ألفًا و973 حالة بين عامة الناس، و 192 حالة بين نزلاء السجون.

وتعافى على مدار أمس 20 ألفًا و59 شخصًا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات التعافي إلى 881 ألفًا و829 شخصًا.
 

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وائل لطفي

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